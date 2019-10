VIDEO/Raed Arafat, dupa filmul interventiei la 'Colectiv': Nu demisionez. Cineva incearca sa creasca furia populatiei si sa o indrepte impotriva unor institutii

Secretarul de stat Raed Arafat a comentat, vineri seară, într-un mesaj video postat pe Facebook, filmul publicat de Libertatea cu prima intervenţie de la Clubul Colectiv. Arafat susţine că nu a ştiut de existanţa acestuia, nu l-a ascuns şi nici nu a dat dispoziţie să fie ascuns, dar precizează că imaginile au surprins chiar primele minute, când nu ajunseseră toate echipajele şi când, într-adevăr, nu existau destule tărgi. În plus, Arafat afirmă că a fost surprins doar unul dintre punctele în care se derulau activităţi, nu şi locul unde au fost duse victimele şi unde au fost tratate. Secretarul de stat consideră că ”se doreşte creşterea nivelului emoţional până în data de 30 şi folosirea acestui lucru într-un sens sau altul” şi recomandă tuturor cetăţenilor să aibă grijă ce citesc pe Facebook pentru a se feri de manipulări. De asemenea, Raed Arafat consideră că nu este normal să se ştirbească încrederea într-o instituţie atât de importantă şi afirmă că în afara pompierilor de la ISU alţii nu există. În final, Arafat menţionează că nu va demisiona, dar, dacă i se va cere demisia, va pleca imediat, potrivit news.ro.

Raed Arafat a postat pe Facebook un clip video de aproape 19 minute în care explică mai multe aspecte legate de filmara pubşicată joi de Livertatea.

Primul aspect abordat este acuzaţia privind ascunderea filmului.

”Eu am văzut foarte multe filmări făcute de mass-media, de oameni care au filmat cu telefoanele lor, dar nu mi s-a pus la dispoziţie o filmare făcută de ISU BIF (ISU Bucureşti-Ilfov – n.r) Sunt convins că populaţia doreşte şi mai multe explicaţii şi clarificări, lucru pe care o să îl fac într-o conferinţă de presă, la un anumit moment în curând. Nu am ştiut de acest film, nu am ascuns filmul şi nu am dat dispoziţie să fie ascuns filmul. Orice altă speculaţie şi manipulare nu mai am ce să răspund la ele. Nu am ştiut de acest film, nu l-am ascuns şi nici nu am dat dispoziţie să fie ascuns”, a spus Arafat.

”Dacă vorbim de filmul propriu-zis, nu aduce aspecte noi asupra intervenţiei. El arată câteva secvenţe de intervenţie şi în aceste secvenţe se văd pompierii, mai ales într-o anumită locaţie, unde se scoteau victimele şi, din păcate, decedaţii de acolo. Nu arată per ansamblu toată intervenţia. Mai mult decât atât, acest film prinde primele momente, momentele în care nu toate echipajele sosiseră, nu existau destule tărgi, nu existau destule materiale, dar el nu arată în acelaşi moment locul unde erau duşi răniţii şi unde au fost trataţi, departe de locul unde se filma. Toate aceste aspecte o să intrăm în amănunt asupra lor şi asta cred că se doreşte din partea noastră când vom organiza conferinţa de presă. Dacă se doreşte, putem să obţinem şi păreri din alte ţări asupra acestor filme, ţări care au trecut prin astfel de situaţii şi sunt convins ca au avut exact aceleaşi etape pe care le-am avut şi noi, mai ales în primele momente când au ajuns la o astfel de situaţie”, a adugat secretarul de stat.

Referitor la declaraţia că pompierii nu sunt instruiţi în dezastre, arafat a spus: ”Da, poate că nu s-a concentrat la nivelul facultăţii, la nivelul Universităţii pe partea de dezastre, asta nu înseamnă că pompierii nu sunt instruiţi pe dezastre. Pompierii intervin la inundaţii, intervin la diferite catastrofe. E adevărat că intervenţia de la Colectiv a fost una foarte specifică şi o intervenţie, o tragedie cu care nu s-a mai confruntat deloc ISU Bucureşti-Ilfov, motiv pentru care noi am început să organizăm cursuri de răspuns la astfel de situaţii, pe lângă exerciţii. Nimeni nu are dreptul să vină să diminueze încrederea într-o instituţie extrem de importantă per ansamblu pentru Bucureşti, dacă vorbim de ISU BIF, dar pentru ţară dacă vorbim de IGSU. Încercarea de a reduce încrederea în această instituţie nu va face decât să îngreuneze intervenţiile acestei instituţii pentru populaţie”.

Referitor la acuzaţia că ar fi vorbit la telefon şi nu se putea concentra pe ce se întâmplă la faţa locului, Arafat a spus: ”Eu vorbeam pentru a rezolva aparate de ventilaţie pentru pacienţii intubaţi. În spitalele de urgenţă unde au ajuns - şi au fost 88 de pacienţi care aveau nevoie de aparate de ventilaţie - normal că spitalele nu aveau toate aceste aparate şi rezolvăm cu ministrul Sănătăţii de atunci să mobilizăm alte aparate de ventilaţie şi aparate de terapie intensivă din spitalele care nu sunt de urgenţă şi au aparate libere către spitalele de urgenţă. Am dat dispoziţie la ISU Bucureşti să trimită camion sau maşină să le transporte”.

În plus, Arafat a abordat tema ştirilor care se răspândesc pe Facebook.

”Primesc mesaje continue şi multe dintre ele cu înjurături, cu insulte şi nu numai eu. Unul dintre colegii mei, care ieri a participat la conferinţa de presă, când a ajuns la blocul unde stă a găsit o persoană care îl aştepta şi care l-a insultat care nu este din locatarii blocului. Astfel de situaţii şi astfel de emoţii le înţeleg, până la o limită, dar clar sunt rezultatul unei manipulări care este foarte bine analizată şi foarte bine studiată. Se doreşte creşterea nivelului emoţional până în data de 30 şi folosirea acestui lucru într-un sens sau altul. Nu ştiu care este motivul, oricum cineva încearcă să crească la nivelul populaţiei furia şi nemulţumirea şi să o îndrepte împotriva unor instituţii şi împotriva unor persoane. Cred că unica soluţie este ca populaţia să se gândească foarte bine la ce găseşte pe Facebook, să se gândească foarte bine, mai ales la ce publică domnul Tolontan şi să analizeze din toate părţile înainte să îl creadă şi să aştepte explicaţiile, nu nu numai explicaţiile dânsului, dar şi explicaţiile noastre”, a mai spus Arafat.

De asemenea, secretarul de stat a clarificat situaţia demisiei sau a demiterii sale.

”Mai rămâne un lucru de explicat: poziţia mea despre partea cu demisia sau demiterea. Este dreptul oricărui guvern care vine şi oricărui premier să îmi zică «Nu vreau să mai lucrez cu tine» şi, credeţi-mă, că nu voi sta un minut mai mult. Eu nu îmi voi înainta demisia, pentru că nu vreau să aud niciodată în viitor că «Tu ai plecat, nu noi te-am dat afară». Cine vine, poate să decidă să îmi spună să plec şi plec.

Dacă se va decide să se meargă mai departe, poate că se va decide dacă sunt alte soluţii mai bune şi care pot înlocui acest sistem cu alt sistem, aici nu mai am ce să comentez”, maispus Raed Arafat.

”Ca ultim mesaj către dumneavoastră: eu vreau să vă spun că îmi pare foarte rău de ce se întâmplă şi îmi cer scuze eu pentru tot ce se întâmplă la acest moment, pe plan naţional cu această temă, dar ce vreau să vă asigur este că împreună şi cu pompieri şi cu colegii de la ambulanţă şi de la toate serviciile de urgenţă care funcţionează acum în ţară toţi vă stăm la dispoziţie. Toţi suntem în serviciul dumneavoastră şi vă rog ca în continuare să aveţi încredere în aceşti oameni, pentru că în acest moment alţii nu avem. Încercăm să le ridicăm nivelul, încercăm să îi pregătim, încercăm să ne pregătim din ce în ce mai bine, din păcate acest lucru nu poate fi făcut peste noapte şi este un proces continuu care trebuie să aveţi încredere în el pentru că numai aşa putem să dezvoltăm instituţii care sunt puternice şi care sunt în serviciul dumneavoastră. Nu le facem pentru noi şi le facem pentru dumneavoastră”, şi-a încheiat Raed Arafat mesajul.

O filmare de aproximativ 20 de minute, făcută în noaptea intervernţiei la incendiul din clubul ”Colectiv”şi care a fost ţinută secretă, a fost făcută publică de Libertatea.

Imaginile, filmate de un subofiţer care a însoţit primul echipaj al ISU Bucureşti Ilfov ajuns la locul dezastrului, arată dezorganizare, haos, răniţi căraţi de mâini şi de picioare sau pe paleţi, dar poate fi auzit, conform Libertatea, cel care a coordonat la un moment dat operaţiunea, Orlando Şchiopu, înjurând victimele.