VIDEO Raed Arafat este NERVOS din cauza ca e bombardat de controale: 'Nimeni nu va fugi. Ca suntem controlați acum sau peste trei luni, suntem aici'

Raed Arafat, secretar de stat în MAI, a declarat, marți seara, la TVR1, în emisiunea ”România9”, realizată de Ionuț Cristache, că, în această perioadă în care luptă cu noul coronavirus, sunt instituții care cer rapoarte cu ce s-a făcut și trimit inspectori în control.

"Sunt îngrijorat. Unul, pentru că s-a ajuns la batjocură, la minimalizare, la a se lua la mișto, cum se spune, când noi facem lucruri serioase.

Doi, văd că deja rapid ne preocupăm acum să avem solicitări de a se vrea rapoarte pentru ceea ce s-a făcut. Ne pregătim pentru valul doi.

Citește și: Pe linie de partid: de la frizerie, la conducerea Fondurilor Europene! Numire controversată a lui Ludovic Orban

Îți vin controale de la Curtea de Conturi, în mijlocul bătăliei, să întrebe ce am cumpărat, ce achiziții s-au făcut. Dar nimeni nu va fugi. Că suntem controlați acum sau peste trei luni, suntem aici.

Trebuie să înțelegem că încă n-am terminat bătălia. Nu știm cum va arăta valul doi", a declarat secretarul de stat Raed Arafat.

Arafat, spune că a constatat, după atitudinea unor persoane după ieşirea din starea de urgenţă, că unii fac "băşcălie" şi iau în "batjocură şi la mişto" situaţii serioase precum cea privind răspândirea noului coronavirus. "Dacă aveam situaţia pe care a avut-o Italia am fi îndrăznit o secundă să spunem că se exagerează? Dacă în România totuşi am evitat o situaţie care este dramatică (...) acum am ajuns în momentul care ne batem joc de ce s-a făcut. (...) Dacă ar veni un val nou şi să înceapă să crească numărul cazurilor cred că nouă, ca autorităţi, ne va fi mult mai greu să gestionăm situaţia”, afirmă Arafat.

"Normal, fără nicio discuţie şi aş fi total inconştient dacă aş spune că nu mă tem de acest virus. Este atât de periculos şi avem decese. Deja am atins o mie o sută şi ceva de decese. Haideţi să lăsăm prostiile care circulă pe reţelele de socializare, în unele dezbateri care au ieşit din sfera dezbaterilor pragmatice şi ştiinţifice şi au devenit, unele dintre ele, dezbateri de batjocură. Dacă aveam situaţia pe care a avut-o Italia am fi îndrăznit o secundă să spunem că se exagerează? Dacă în România totuşi am evitat o situaţie care este dramatică (...) acum am ajuns în momentul în care ne batem joc de ce s-a făcut. (...) Dacă ar veni un val nou şi să înceapă să crească numărul cazurilor cred că nouă, ca autorităţi, ne va fi mult mai greu să gestionăm situaţia pentru că s-a implantat în conştientul unei părţi a populaţiei că aici a fost o cacealma”, a spus Arafat, marţi seară, la TVR.

El a povestit că a fost sunat de către oameni care i-au spus că nu sunt de acord să li se ia temperatura la intrarea în spaţii închise.

"Nu e normal ca dacă persoana are febră să nu intre şi să meargă, mai bine, să se consulte la un medic?”, a spus Arafat.

El a mai spus că celor care au febră nu li se permite accesul în spaţii închise, însă datele acestora nu se colectează, iar autorităţile nici nu au "asemenea intenţii”.

"Eu am crezut că memoria rămâne măcar şase luni, dar văd că memoria nici măcar două săptămâni nu rămâne”, a mai afirmat şeful DSU.

El a spus că există "inclusiv grupuri organizate” care fac "băşcălie” de măsurile luate de autorităţi pentru prevenirea răspândirii virusului.