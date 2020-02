VIDEO Raluca Turcan a prezentat raportul de activitate al Guvernului: 'Am schimbat radical soarta Romaniei'

Consiliul Naţional al PNL s-a reunit la Palatul Parlamentului, unde au discutat despre pregătirea campaniei pentru alegerile locale.

Pe ordinea de zi a evenimentului s-a aflat prezentarea raportului de activitate al Guvernului, bilanţul politic al conducerii liberalilor şi bilanţul grupurilor parlamentare. Vicepremierul Raluca Turcan a arătat ce a făcut guvernul din care face parte, de la învestirea din luna noiembrie.

”Am schimbat radical soarta României. Am atins o maturitate politică pe care nu o mai are niciun partid din România. Am luat o vistierie prăduită de PSD și nu ne-am plâns, știam la ce să ne așteptăm. Am făcut bugetul adevărului, este pentru prima dată când am început anul cu o lege a bugetului. Suprataxarea pe carburanți a devenit istorie. Am majorat salariul minim, am indexat alocațiile de stat pentru copii, am respectat calendarul salariilor. Vom găsi resursele financiare și pentru majorarea alocațiilor pentru copiii.

Investim 50 de miliarde de lei. Nu decontăm lucrări fictive. Banii europeni se vor duce în domenii-cheie: educații, sănătate, infrastructură. Vom investi în spitalele regionale, vom transforma sănătatea într-un domeniu care să facă România sănătoasă. Prin liberalizarea rezidențiatului s-au creat 44 de centre noi, publice și private, și e o mare reușită.

Demarăm marile lucrări de infrastructură pe fonduri europene, așa cum e normal. Am dus o bătălie dură pe justiție. Procedura desemnării șefilor de parchet se desfășoară transparent. Suntem capabili să guvernăm România pentru cel puțin 4 ani de acum înainte.”, a spus Raluca Turcan.