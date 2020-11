VIDEO Raluca Turcan anunța REVOLUȚIE in instituții, dupa alegeri: 'Reorganizam marea majoritate a institutiilor ca sa le profesionalizezi pe baza de concurs'

Vicepremierul Raluca Turcan susţine că după alegerile parlamentare este ”esenţială” reorganizarea instituţiilor publice, ea arătând că actualul Executiv lucrează, de la preluarea puterii, cu ”resursa PSD-ului” .

”Practic, cât am stat aici la Guvernare a trebuit să lucrăm cu resursa PSD-ului, nicio altă angajare în plus pentru că aşa au decis printr-o lege în Parlament, Legea 55. După ce vom câştiga alegerile, este esenţial să reorganizăm marea majoritate a instituţiilor statului astfel încât să poţi cu adevărat să le profesionalizezi pe bază de concurs”, a afirmat Raluca Turcan, marţi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus, potrivit news.ro.

Aceasta promite ”o triere mult mai atentă, pe bază de concurs” în instituţiile publice.

Viceprim-ministrul a apreciat că şi pentru mediul privat se vor crea scheme de investiţii care să creeze locuri de muncă ”mai bine plătite”.