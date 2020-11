VIDEO Raluca Turcan cere reformarea CCR: 'Eu am o viziune, nu stiu daca va putea fi pusa in practica'

Viceprim-ministrul Raluca Turcan afirmă că susţine modificarea Constituţiei şi reformarea Curţii Constituţionale a României, considerând că ”într-o democraţie solidă, Curtea Constituţională nu este instrumentul unui partid politic”, potrivit news.ro.

”Eu am o viziune, nu ştiu dacă va putea fi pusă în practică, dar, din experienţa mea de până acum, consider că aceasta ar fi soluţia: să ajungem la un rezultat bun pentru Parlament, să reuşim constituirea unei majorităţi în jurul PNL, confortabile, să ajungem la modificarea Constituţiei şi să reformăm CCR-ul. Pentru că, totuşi, Curtea Constituţională, organismul care trebuie să decidă respectarea sau nu a legilor în România, inclusiv a legii supreme, nu poate să fie unealta PSD-ului. Pur şi simplu nu poate! Nu se poate! Într-o democraţie solidă, Curtea Constituţională nu este instrumentul unui partid politic şi eu îmi doresc modificarea Constituţiei şi reformarea CCR-ului”, a afirmat Raluca Turcan marţi seară, la Realitatea Plus.

Ea a declarat că ”se detaşează câţiva posibili parteneri” ai PNL pentru o viitoare guvernare, spunând că, dincolo de ”puseele de campanie electorală”, după alegeri PNL ”probabil va putea colabora cu USR şi UDMR” pentru a putea crea o majoritate ”reformatoare”.

În 15 octombrie, preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, declara că trebuie schimbată componenţa acesteia, pentru a elimina ”politrucii”.