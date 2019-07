VIDEO Rareș Bogdan confirma intalnirea cu Dacian Cioloș: 'Ne dorim alegeri anticipate! PNL are 30% in sondaje, vom da premierul'

Rareș Bogdan a recunoscut că a discutat, alături de Vasile Blaga, cu Dacian Cioloș, luni dimineața, pe aeroport, oferind, la România TV și câteva explicații. El a anunțat că PNL își dorește alegeri anticipate, după prezidențiale. Conform lui Rareș Bogdan, PNL are, în sondaje, 30%.

”Ne-am salutat, am stat de vorbă preț de un minut, două, nu mai mult. Fotografia este de azi. Am vorbit ca niște viitori parteneri de guvernare.

Citește și: Atac dur la adresa lui Rareș Bogdan și Moise Guran: Incitatori populiști

Domnul Klaus Iohannis va câștiga în fața oricărui adversar. Are în spate cel mai puternic partid din România, plus milioane de români. Noi am vrea adversar, în turul 2, de dreapta. Dacă ajunge cu stânga, în turul 2, ca câștiga cu 70-75%, pe când cu un reprezentant al dreptei ar lua 65%. Premier va fi reprezentatul celui mai puternic partid. PNL are, în sondaje, 30%, Alianța USR - PLUS are 23%.

Noi ne dorim anticipate după alegerile prezidențiale.”, a precizat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL va ajunge o forță în partid. El va primi, în curând, titulatura de prim-vicepreședinte al PNL.

Citește și: Mega-eveniment pentru Klaus Iohannis! Când și unde va avea loc

”Accept orice funcție pentru a susține PNL și candidatura lui Klaus Iohannis. Probabil colegii mei din PNL, în frunte cu Ludovic Orban, doresc să îmi ofere și o poziție în partid, dincolo de cea din spațiul public. Avem 3 obiective clare: câștigarea alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare.”, a spus Rareș Bogdan.