VIDEO RASTURNARE DE SITUAȚIE Florentin Pandele anunța ca Gabriela Firea NU va mai candida la prezidențiale: 'Carțile sunt facute'

Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a clarificat în sfârșit problema candidaturii la Președinția României. Soțul primarului general a intrat în legătură telefonică la RomâniaTV în momentul în care Gabriela Firea era invitat în platou. Florentin Pandele spune că soția sa nu va mai candida la prezidențiale.

„Cred că Gabriela Firea nu va mai candida când va afla ce am aflat și eu zilele trecute, și anume, faptul că deja cărțile sunt făcute. Iar varianta de a candida din partea unei alte formațiuni politice sau ca independent o excludem pentru că în momentul în care candidază din partea altei formațiuni își pierde calitatea de primar al Capitalei, iar cei care sunt în echipa subretană și de suprafață a Vioricăi Dăncilă știu foarte bine ceea ce spun eu acum și să mă ierte armata pesedistă din România pentru că nu vreau să aduc nicio atingere deocamnată ci vreau să le spun un lucru: sunt câțiva lideri ai partidului care sunt captivi unor oameni de afaceri unor interese care au o posibilitate extraordinar de mari. Am primit destul de multe mesaje că nu înțeleg ceea ce se întâmplă în momentul de față. Adică înțeleg că România, mai ales în momente ca acesta când sunt campanii electorale, mai ales prezidențiale, mi-aș dori să se implice numai forțe interne. Lucrurile sunt foarte delicate, parte dintre ele le cunosc, eu sunt un om fără teamă iar la momentul potrivit voi spune cu subiect și predicat ceea ce am aflat. Doamna Dăncilă este foarte puternică de când a plecat Liviu Dragnea.

Doamna Dăncilă este foarte puternică de când a plecat Liviu Dragnea. Doamna Dăncilă are în spate bugetul României. Sunt oameni, sunt primari care o sună pe Gabi și o roagă să se implice. Bunul Dumnezeu ne e martor, Gabi Firea nu voia să candideze la președinție și nu vroia nici conducerea PSD-ului. Această temere pe care o avea Liviu Dragnea, el era obsedat de faptul că va candida Gabi Firea. El i-a omorât toate proiectele, toată finanțarea tot bugetul pe care PSD-ul îl are pentru media, zeci de milioane, este folosit acum de doamna Dăncilă. Sunt primari și oameni politici care sună și vorbesc cu Gabi și ne roagă să facem tot posibilul să iasă Gabi Firea pentru că altfel va fi o nenorocire. Dar oamenii se tem să iasă și să o susțină pe Gabi, pentru că se tem de consecințe. Numai oameni curajoși și demni. Gabi Firea este cel mai bun om politic pe care îl are în momentul de față stânga românească. În momentul în care Gabi va candida, eu nu voi mai candida. Dar dacă Gabi nu va candida, atunci voi merge eu”, a declarat Florentin Pandele.