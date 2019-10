VIDEO Reacția lui Ciolacu la revenirea lui Cozmin Gușa in PSD și opoziția Olguței Vasilescu

Liderul Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a spus că a aflat de la televizor că s-a reînscris Cozmin Gușă în PSD și nu a dorit să facă comentarii prea multe. El s-a limitat să spună că „orice om” are dreptul să se înscrie în PSD. „Orice om din Romania are dreptul sa se inscrie in PSD”, a zis Ciolacu. La remarca jurnaliștilor că Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a zis că nu se simte confortabil pentru că Gușă a atacat în repetate rânduri PSD, Ciolacu a zis: „E o discutie, dar are un drept si organizata de la Sectorul 1 are decizia daca il primesc”.

Seful Camerei Deputatilor a precizat ca nu a facut „focus-grup” in partid sa stie ce spun restul colegilor sai despre revenirea lui Gusa in PSD dupa ce acesta a fost secretar general al partidului sub conducerea lui Adrian Nastase. „Eu am aflat la televizor. Cred ca zilnic intra membri in PSD in toata tara si nu are nimeni obligatia sa ne sunam intre noi”, a mai zis Ciolacu.