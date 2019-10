VIDEO REACȚIA lui Orban, dupa inregistrarile din USR: Guvernul Dancila comite zilnic fapte care reclama atenția DNA

Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a comentat miercuri seara la B1TV discutia interna din USR, ajunsa in mainile presei, in care Dan Barna le spune colegilor ca intrarea la guvernare va face din USR anexa PNL si acest lucru va dauna partidului la urmatoarele alegeri locale. Orban a zis ca le respecta decizia, ca e vorba de calculele lor politice, dar are incredere in USR-isti ca voteaza in Parlament guvernul pentru ca este nevoie de schimbarea rapida a actualui cabinet interimar care „comite zilnic fapte din ce in ce mai grave care reclama atentia DNA”.

„In privinta deciziei USR de a nu participa la guvernare, e decizia lor, le-o respect, contez pe sustinerea lor in Parlament, stam in bancile opozitiei impotriva PSD de trei ani, am avut multe initiative comune si sunt increzator ca vor contribui partenerii nostri la inlocuirea rapida a muribundului guvern Dancila care comite zilnic fapte din ce in ce mai grave care reclama atentia DNA”, a zis Ludovic Orban.

Citește și: Rareș Bogdan taie în carne vie în PNL: Mai bine să pice guvernul Orban decât să ne aruncăm în aer electoratul! .