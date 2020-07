VIDEO - RECORD: albumul Greatest Hits al trupei Queen a depasit pragul de 900 de saptamani in topul britanic

„Greatest Hits” al trupei Queen a depăşit pragul de 900 de săptămâni în topul britanic al albumelor şi este al treilea care reuşeşte această performanţă, informează News.ro.

Citește și: Cele mai urmărite filme de pe Netflix: lista anunțată de companie

Lansată în 1981, colecţia trupei rock se clasează acum în Official Albums Chart Top 100 în urma compilaţiilor „Legend” (1984, Bob Marley & The Wailers), care a petrecut 933 de săpămâni în clasament, şi „Gold” (1992, ABBA), care a petrecut 949 de săptămâni.

Albumul Queen a depăşit pragul de 900 de săptămâni în top în acelaşi timp în care trupa sărbătoreşte 50 de ani de la primul concert susţinut în Londra - 18 iulie 1970, la Imperial College, şi 35 de ani de la celebrul show de pe stadionul Wembley în cadrul Live Aid - 13 iulie 1985.

„Greatest Hits”, care cuprinde piese precum „Bohemian Rhapsody", „Killer Queen", „You're My Best Friend", „Somebody To Love", „We Are The Champions", „We Will Rock You" şi „Under Pressure” (colaborare cu David Bowie), s-a aflat patru săptămâni pe primul loc în topul britanic.

În prezent, albumul ocupă poziţia a 16-a, iar vineri el se va fi aflat de 902 săptămâni în clasament.

Iată albumul celor de la Queen: