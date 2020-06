VIDEO Regatul Unit: Aniversarea oficiala a Reginei Elisabeta, marcata printr-un ceremonial militar restrans

Cea dea 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost marcata sambata printr-o versiune redusa a ceremonialului militar traditional "Trooping the Colour" (defilarea drapelului) la castelul regal Windsor, nu in centrul Londrei, cu mii de oameni in public, ca de obicei, relateaza dpa si AFP.