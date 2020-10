VIDEO REPLICA lui Claudiu Nasui pentru Florin Roman, dupa acuzațiile din plen

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat marti, in plenul reunit, că liderul deputatilor PNL Florin Roman are tupeu sa ii acuze pe USR-isti de bolsevism cand de fapt liberalii procedeaza ca socialistii dorind si mai multe privilegii pentru cei privilegiați.

„Ati depus proiectul pe repede-inainte, contine doar privilegii pentru membrii ASF. Am avut speranta ca ati semnat fara sa stiti. Dar sustineti cu aplomb sa fie privilegii si mai mari pentru cei mai privilegiati bugetari. Aveti tupeul sa ziceti ca suntem bolsevici? Cei socialisti sunt USR? Fals. Socialistii sunt cei care dau noi privilegii unei nomenclaturi politice. Puteti sa ziceti orice calomnii si minciuni de Antena 3, nu va fac cinste. Acest proiect este rusinos”, a declarat Claudiu Năsui.

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, i-a adresat marți, în plenul reunit al Parlamentului, mai multe calificative jignitoare deputatului USR Claudiu Năsui. Scandalul a apărut după ce USR-istul l-a acuzat pe liberal că vrea să dea prin lege privilegii unor bugetari care au deja salarii de peste 10.000 de euro pe lună.

„Cei care controleaza trebuie să aibă salarii mari dacă nu vrem corupție. Sau vreți (corupție)? Aveti o teorie bolsevica, imi pare rau sa va spun, aveti o teorie socialista, stangista. Faceti asta doar din disperare pentru ca la ultmele alegeri procentul dvs e la limita pentru intrarea in Parlament ca alianta. Dle Nasui, lasati populismul deoparte. Nu mai faceit ipocrizie si populism de doi bani. Imi pare rau ca am crezut ca aveti caracter, dar nu aveti, dle Nasui (...) Tocmai l-am auzit pe Troțki din USR. Discursurile lui Troțki sunt la indigo. Tovarasul Nasui nun intelege si crede ca sunt privilegii. Am crezut ca sunteti un om pregatit. Sunteti praf si pulbere”, a declarat Florin Roman, în plenul reunit.

Deputatul USR Claudiu Năsui îl acuză pe liberalul Florin Roman că, prin intermediul unui proiect de lege, doreşte să creeze "noi privilegii" pentru membrii Consiliului de Administraţie al Autorităţii de Supraveghere Financiară. „Acum, pe final de mandat, parlamentarii sunt neatenţi. Grupurile de interese mizează pe asta pentru a-şi mai trece câteva privilegii", a scris Năsui, pe Facebook.

"Deputatul USR Claudiu Năsui denunţă încă o încercare a PNL de a crea, pe ascuns, noi privilegii pentru membrii Consiliului de Administraţie al Autorităţii de Supraveghere Financiară, membri care au deja salarii de peste 10.000 de euro pe lună. Graţie unui proiect semnat de liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, Florin Roman, aceştia ar urma să beneficieze şi de decontarea cheltuielilor cu locuinţa de serviciu, cazarea, diurna şi transportul, atâta timp cât nu au domiciliul în Bucureşti", se arată într-un comunicat al USR.

Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare