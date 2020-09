VIDEO Revenirea ''vestelor galbene'' in Franta: Tensiuni la Paris, mobilizare slaba in regiuni

Prima manifestaţie naţională de revenire a "vestelor galbene" a generat unele tensiuni sâmbătă la Paris, în timp ce guvernul se temea mai mult decât de orice de o nouă izbucnire a violenţei pe Champs-Elysee, unde orice adunare a fost interzisă, informează Reuters. Prefectura poliţiei a anunţat pe contul său Twitter că până la ora 15:00 arestase circa 200 de persoane la Paris - unele dintre acestea deţinând ciocane, cleşti şi bare de fier - unde fuseseră mobilizaţi 160 de motociclişti din brigăzile de reprimare a acţiunilor violente (BRAV-M). În timp ce mai multe sute de persoane se adunaseră în Piaţa Wagram, în vestul capitalei, de unde urma să plece la ora 13:00 una dintre coloanele celor două manifestaţii autorizate, poliţia a recurs la tiruri cu gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanţii care încercau să se abată - potrivit ei - de la traseul coloanei, ce urma să ajungă la Sacre-Coeur. Pubele au fost incendiate, mobilier urban răsturnat şi o maşină incendiată, a constatat un reporter AFP. Foto: (c) Gonzalo Fuentes/REUTERS O altă coloană de manifestanţi - câteva sute - a plecat în linişte din Piaţa Bursei, agitând pancarte pe care scria "Puterea de-a umple frigiderul cu demnitate!" sau "Mâine cerul va fi galben!" - pentru a se ralia altor manifestanţi la Champerret, în nord-vestul Parisului. Foto: (c) JULIEN DE ROSA/EPA Câteva marşuri cu o mobilizare slabă şi cu unele ciocniri cu forţele de ordine au marcat sâmbătă revenirea mişcării protestare a "vestelor galbene" în Franţa, comentează AFP. Apărută în 17 noiembrie 2018, această mişcare antielită caută o revigorare după un prim an în care a cuprins întreaga Franţă, de la ocuparea unor intersecţii rutiere până la manifestaţii uneori violente. Unii manifestanţi şi-au exprimat dezamăgirea faţă de slaba participare şi au evocat nostalgic amintiri despre marile manifestaţii din trecut. Pe Champs-Elysee, unde cele două manifestaţii primiseră interdicţii să pătrundă din partea prefecturii poliţiei, un important dispozitiv poliţienesc era desfăşurat şi numeroşi comercianţi îşi trăseseră obloanele peste vitrine. În centrul oraşului Toulouse, sud-vest, mai multe sute de "veste galbene" se adunaseră în pofida interdicţiei de a manifesta din motive sanitare. Forţele de ordine au făcut uz de gaze lacrimogene, la fel ca la Lyon, în est, unde manifestaţia era de asemenea interzisă. Foto: (c) GUILLAUME HORCAJUELO/EPA La Colmar, în nord-est, între 100 şi 150 de "veste galbene" au instalat, cu ajutorul unei scări, o mare mască galbenă pe Statuia Libertăţii, o replică instalată la o intersecţie de la intrarea în oraş. Ministrul de interne Gerald Darmanin prezentase în ajun în linii mari noua doctrină a guvernului de menţinere a ordinii, care trebuie să permită garantarea în acelaşi timp a securităţii şi a dreptului de a manifesta. Foto: (c) Stephane de Sakutin/Pool via REUTERS Începând din această sâmbătă, forţele de ordine vor utiliza astfel o nouă grenadă defensivă, presupusă a fi mai puţin periculoasă decât cele folosite până acum.AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Andreea Preda)