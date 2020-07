VIDEO Robert Cazanciuc, MESAJ SHOW de Ziua Justiției. NU imi permiteam sa vin la birou cu Dacia, decat daca luam patru colegi

Șeful Senatului și fost ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, surprinde cu mărturisiri extrem de sincere de Ziua Justiției. Acesta povestește despre începuturile carierei sale în justiție și vine cu detalii picante: nu își permitea să meargă la muncă cu mașina personală, o Dacia, decât dacă veneau și alți colegi care să plătească transportul.

„În 2013, am demisionat din magistratură și am răspuns invitației premierului de la ocupa funcția de ministru al Justiției. Am găsit un domeniu fără resurse, o instanță de judecată care împărțea sala cu un consiliu local, o alta care își ținea ședințele într-o cantină și o alta care avea 14 judecători într-un birou”, povestește Cazanciuc.