VIDEO - Robert Negoița pare ca SFIDEAZA Ordonanțele Militare: plimbare cu bicicleta, in parc. Acestea sunt inchise populației

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a decis că Ordonanțele Militare nu i se aplică. El a fost surprins, alături de iubita lui, în parcul IOR, din Capitală, în timp ce se dădeau pe bicicletă.

Citește și: Unul dintre miliardarii lumii, lovit puternic de coronavirus: a pierdut 50% din avere

Oamenii care l-au văzut pe primar în timp ce pedala l-au întrebat de ce el se plimbă nestingherit, în timp ce restul populației are interzis în parcuri. Negoiță le-ar fi spus oamenilor că a ieșit să verifice dacă totul este în regulă, asta deși era alături de iubita lui și în pantaloni scurți, într-o zi nelucrătoare.

”Locuiesc langa parcul IOR, sector 3. Astazi, eram pe biciclete cu copiii pe langa parc, ne oprisem pe podul care desparte parcul pentru ca observasem 2 biciclisti chiar in parc. Cand ajung in dreptul nostru, imi dau seama ca era primarul sectorului 3 , Robert Negoita. La intrebarea mea de ce nu respecta regulile de interdictie de a intra in parc, mi-a raspuns: "verific ca totul sa fie in regula", stand pe bicicleta in pantalini scurti, cu un cos de picnic si cu iubita alaturi. Am vorbit preț de cateva minute.Dupa alte intrebari de ce ni se interzice noua famiilor cu copii intrarea in parc, mi-a raspuns ca nu el a inchis parcurile si nu el a dat ordonanța militară. De ce tocmai edilul sectorului 3 se plimba prin parc incalcand ordonanta militară ? Dupa ce a plecat, am abordat un jandarm care statea in apropiere si supraveghea accesul in parc. La intrebarea de ce domnului Negoita ii este permisa plimbarea prin parc, ne-a raspuns ca dansul are declaratia pe proprie raspundere si ca politia locala care supraveghează parcul este in subordinea primarului. Cum vi se pare, legea este egala pentru toti?”, scrie femeia care l-a văzut pe Robert Negoiță.