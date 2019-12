VIDEO Romania, umilita intr-o parodie americana cu Trudeau, Macron si Johnson la 'masa tarilor bune' din NATO

Un român este personajul unui material apărut în show-ul “Saturday Night Live”, ce ironizează o întâlnire a liderilor Boris Johnson, Emmanuel Macron și Justin Trudeau în cantina NATO, cu trimitere la momentul surprins la dineul de la Buckingham Palace, potrivit stirileprotv.ro. Citește și: Raed Arafat amenință că pleacă din România. Fondatorul SMURD: Pentru ce am făcut în țara asta, dacă vor să mă demită, să mă demită onorabil .

O înregistrare video de 25 de secunde a surprins momentul în care un grup de lideri mondiali par să comenteze ironic ultima conferinţă de presă a preşedintelui american Donald Trump, la dineul oferit de regina Elizabeth a II-a la Buckingham Palace cu ocazia summitului NATO.

În imagini apar premierii canadian Justin Trudeau, britanic Boris Johnson şi olandez Mark Rutte, dar şi preşedintele francez Emmanuel Macron.

Cei patru, cu paharul în mână, par să comenteze comportamentul lui Trump la summit.

Pornind de la această înregistrare, realizatorii “SNL” au gândit un scheci cu ce se întâmplă de fapt în “culisele” unui summit NATO.

Prezentat sub titlul “Bad Boys” in NATO Cafeteria”, materialul începe când cei trei lideri mondiali, interpretați de Jimmy Fallon (premierul Canadei), Paul Rudd (președintele Franței) și James Corden (premierul britanic) își fac intrarea în cantina summit-ului.

“Haideți să mâncăm prânzul, poate și un pic de vin, pentru că noi suntem “Băieții răi”″, spune Macron.

Apoi, premierul Canadei alungă de pe scaun un român (interpretat de actorul Mikey Day): “Românule, dispari!”. “Românul”, îmbrăcat în costum și cu o ceașcă de cafea în mână, se ridică de pe scaun și spune: “Scuze, îh, îmi plac economiile voastre”, în ceea ce pare a fi o engleză stâlcită.

La rândul său, președintele Macron îi spune “românului”: “Au revoir, geek”, în timp ce premierul Boris Johnson face o glumă despre Brexit: “Ya, why you don’t Brexit out of here?” (Da, de ce nu Brexit de aici?).

Românul pleacă plângând, iar în scenă își face apariția președintele Donald Trump, jucat de actorul Alec Baldwin.

Cei trei glumesc pe seama lui, spunând că a vorbit timp de 45 de minute, deși ar fi trebuit să facă doar o poză.

“Dacă aș arăta ca el, aș încerca să-i distrag atenția și fotografului”, a glumit, la rândul său, premierul Canadei.

Trump își manifestă intenția de a sta la masă cu cei trei, dar aceștia îl respins, invitându-l să stea la masa alături, alături de Lituania, “care pare mai mult pe viteza lui”.

Potrivit Variety, scheciul continuă cu glumele pe care cei trei le fac pe seama lui Trump.