VIDEO / S-a aflat cine este tanarul care a omorat o femeie in Anglia cu ciocanul, acum 6 ani

Valerie Graves

Polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. și cei de la I.P.J. Cluj au efectuat o percheziție la Dej, la domiciliul unui bărbat, suspect de comiterea infracțiunii de omor asupra unei femei din Marea Britanie. Este vorba despre un bărbat, de 27 de ani, cetățean român, Cristian Sabou, care ar fi comis fapta la finalul anului 2013, în localitatea britanică Bosham.

Tânărul care a ucis femeia şi-a recunoscut fapta în faţa poliţiştilor care au efectuat percheziţia la domiciliul său din Dej. Le-a spus oamenilor legii că a fost un accident.

"S-a întâmplat un accident. Nu am vrut să îi fac rău. A fost un accident, m-a spus cineva să intru în casa aia, că a fost vorba că-s bani şi lucruri de valoare şi m-a pus pe mine, am fost picat la mijloc, prins în capcană. Şi de frică s-a întâmplat, vă zic sincer", a declarat tânărul în faţa anchetatorilor, conform Someşeanul.ro.

Conform unui comunicat remis de autoritățile din Marea Britanie, Valerie Graves, de 55 de ani, a fost găsită moartă, în dimineața zilei de 30 decembrie 2013, într-o casă din Bosham, West Sussex. Aceasta avea grijă de locuința unor prieteni pe perioada sărbătorilor de iarnă, proprietarii fiind plecați în vacanța de Crăciun. Conform oamenilor legii, moartea femeii a fost violentă. Suspect în acest caz este un tânăr din Dej, de 28 de ani, pe nume Cristian Sabou.

De îndată ce va ajunge în Marea Britanie, tânărul va ajunge în fața instanței de judecată din Sussex. Crima a fost prezentată în cadrul unui show TV de investigații intitulat "Crimewatch", sub denumirea "Unsolved: The Murder of Valerie Graves". De asemenea, au fost oferite recompense de 30.000 de lire pentru cei care pot oferi informații despre autorul omorului.

