VIDEO S-a ales SCRUMUL de ARMA SUPREMA a Rusiei: Singurul portavion a luat foc, sunt mai multe victime

Un incendiu a devastat joi unicul portavion rus, Amiral Kuzneţov, în timpul unor lucrări pe navă, aflată la chei, la Murmansk (nord), ultimul incident dintr-o lungă listă în Marina rusă, relatează AFP.

Potrivit unui bilanţ prezentat AFP de către Aleksandra Kondaurova, ministrul Informaţiilor în regiunea Murmansk, ”zece răniţi sunt spitalizaţi, dintre care unul în stare gravă”, informează news.ro.

Unicul portavion al Flotei ruse, bătrânul Amiral Kuzneţov este supus unor lucrări de reparaţii şi mentenanţă de la începutul lui 2017, prevăzute să dureze până în 2021.

Acesta este al doilea incident în mai puţin de un an. O macara de 15 metri lungime a căzut în octombrie 2018 pe puntea bastimentului, a oprit pompele şi a scufundat docul plutitor - unic în felul său în Rusia - la care portavionul era amarat.

Agenţia RIA Novosti, care citează şantierul naval Zvezdocika, însărcinat cu lucrările, scrie că incendiul a pornit în timp ce erau în curs operaţiuni de sudură.

”Efectuam înlocuirea echipamentului electric de la bordul vaporului. În timpul unei suduri, o scânteie a căzut într-o cală în care se afla carburant”, a declarat Aleksei Rahmanov, preşedintele întreprinderii publice ruse United Shipbuilding Corporation (USC), care deţine Zvezdocika.

La patru ore după ce a izbucnit, incendiul a fost controlat - fără să fie stins -, a declarat joi după-amiaza Rahmanov.

Ministerul rus al Industriei a declarat pentru AFP că autorităţile participă la anchetă şi urmează să estimeze pagubele după stingerea focului.

Ministerul Apărării, citat de agenţii, a anunţat că ”doi militari au primit ajutor medical”, dar că ”viaţa lor nu este în pericol”.

Peste 400 de persoane se aflau la bordul navei în momentul izbucnirii incendiului, a precizat un purtător de cuvânt al Zvezdocika pentru agenţia Tass.

”Toţi muncitorii care efectuau lucrări la bordul portavionului au fost evacuaţi”, a anunţat întreprinderea USC citată de RIA Novosti.

ACCIDENTE REPTATE

Incendiul nu era controlat până joi la prânz. Potrivit unor surse citate de agenţiile ruse de presă, flăcările ar fi cuprins o suprafaţă de 120 până la 600 de metri pătraţi.

Introdus în serviciu în 1990, Amiral Kuzneţov a fost desfăşurat în ultimii ani la Marea Mediterană, în cadrul intervenţiei armate ruse în Siria. În cursul acestei misiuni, două avioane de vânătoare au căzut în apă în timp ce încercau să aterizeze pe navă, iar piloţii s-au catapultat în ambele cazuri şi au fost salvaţi.

În 2009, un incendiu, cauzat de un scurt-circuit, în timp ce portavionul era ancorat în largul Turciei, s-a soldat cu moartea unui marinar.

Ţinta unor ironii recurente atât în Rusia, cât şi în străinătate, Amiral Kuzneţov nu a mai fost supus unor reparaţii majore din 1997. Fiecare dintre problemele sale relansează în Rusia dezbaterea cu privire la construirea unui al doilea portavion, amânată până în prezent din motive financiare.

Problemele cu care se confruntă Amiral Kuzneţov nu sunt izolate. În ultimii zece ani, trei incendii au izbucnit la bordul unor submarine ruse aflate în reparaţii, iar experţi au acuzat nerespectarea recurentă a normelor de securitate pe şantierele navale ruse.

Mai dramatic, 14 membri ai echipajului unui submarin au murit în iulie 2019 în incendiul unui submarin de cercetare aparţinând unei unităţi de elită a Marinei ruse în timp ce efectua o misiune de antrenament în Marea Barents.

Cea mai gravă catastrofă cu care s-a confruntat Marina rusă este tragedia submarinului nuclear Kursk, care s-a scufundat cu 118 oameni la bord în august 2000. În total 23 de membri ai echipajului au supravieţuit timp de mai multe zile, însă au murit, la fel ca restul echipajului, din cauză că nu au fost salvaţi la timp.

Russian aircraft carrier "Admiral Kuznetsov" caught fire during repair works at Zvezdochka plant. 8 workers rescued, 1 unaccounted. Fire at least at 120m2 in engine room https://t.co/EhBCrUKBg8 #Russia pic.twitter.com/011TFOQSrk