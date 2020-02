VIDEO S-a tras cu focuri de arma! Doi indivizi au incercat sa intre in reședința lui Donald Trump

Agenţi ai serviciilor de securitate au tras focuri de armă şi au arestat preventiv doi suspecţi care au forţat un dispozitiv de control la reşedinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, din Mar-a-Lago, în statul Florida.

Un vehicul de teren de culoare neagră a încercat să forţeze un punct de control situat pe drumul care conduce spre intrarea principală în reşedinţa prezidenţială din Mar-a-Lago, a comunicat Departamentul Şerifului din Palm Beach. Punctul de control, care are bariere metalice şi blocuri de beton, se află la câţiva kilometri distanţă de intrarea în reşedinţă.

Vehiculul a fost urmărit de maşini şi elicoptere de poliţie. Agenţii serviciilor de securitate au tras focuri de armă în timpul urmăririi şi au arestat doi suspecţi, informează agenţia Associated Press.

Preşedintele Donald Trump nu se afla în reşedinţă în momentul incidentului de securitate, dar urmează să ajungă în Mar-a-Lago peste câteva ore.

Potrivit postului tv WSVN 7 News, vehiculul suspect a fost urmărit de agenţi de poliţie şi din cadrul Serviciului de protecţie Secret Service, care au tras focuri de armă.

Serviciul de protecţie Secret Service a confirmat incidentul, anunţând că va organiza o conferinţă de presă pentru a oferi detalii.

Shots fired after an SUV crashed through two security checkpoints at Trump's Mar-a-Lago https://t.co/zveAmMaN63