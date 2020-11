VIDEO Samsung aduce in Romania primul televizor vertical rotativ

Noua inovaţie a sud-coreenilor de la Samsung în materie de televizoare, The Sero, a ajuns şi în România, un dispozitiv care afişează conţinutul atât în formatul orizontal tradiţional, cât şi vertical, specific consumului de pe mobil, a anunţat compania, într-un comunicat transmis, marţi, AGERPRES.

The Sero se alătură, astfel, celorlalte televizoare din serie - The Frame şi The Serif, potrivit agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, noul televizor are capacitatea de a auto-poziţiona vertical sau orizontal, în funcţie de formatul conţinutului rulat, la fel ca un smartphone sau o tabletă.

Dispozitivul inovator a fost conceput nu doar ca un simplu televizor, ci şi ca un obiect de design.

Studii iniţiate de echipa de Cercetare & Dezvoltare din cadrul Samsung au arătat că şapte din zece utilizatori de The Sero folosesc cel mai des modul portret pentru redare conţinut, dar şi pentru a afişa fotografii sau videoclipurile realizate de către aceştia.

Spre deosebire de alte televizoare, care trebuie montate pe un perete sau plasate pe un suport special, The Sero este de sine stătător, acesta putând fi integrat în decorul încăperii, indiferent de poziţia în care este aşezat.

Câştigător al premiului "Best of Innovation" la CES, The Sero oferă specificaţii de top specifice televizoarelor produse de Samsung.

În România, noul model de televizor este comercializat de către principalii retaileri online la preţul de 5.999 de lei, cu specificaţii precum: Qled, Ultra HD 4K, HDR, 108 cm.