VIDEO. Sarba in mijlocul drumului, la Eforie Nord, in contextul in care Romania are peste 1.000 de cazuri noi zilnic

Mai multi turisti din statiunea Eforie Nord au incins o hora in mijlocul drumului pe muzica unei terase alaturate, in completa ignorare a mesajelor autoritatilor si a regulilor de distantare fizica. Astfel de cazuri au devenit tot mai dese, in ciuda faptului ca tara noastra a ajuns sa aiba peste 1.000 de cazuri noi de imbolnavire zilnic.