VIDEO Scandal MONSTRU facut de un preot la o inmormantare pentru plata locului de veci: a certat familia indoliata pentru ca nu și-au dat contribuția

Preotul ortodox Florin Parasca de la Tăuți (județul Cluj), asistent universitar la Facultatea de Teologie din Cluj, a fost deranjat de faptul că o familie nu și-a plătit locul de veci, în valoare de 5000 de mei. Vizibil emoționat și surescitat, preotul a cerut familiei să își ceară scuze față de el pentru modul în care s-au comportat cu el.

„Nu o să încep această înmormântare până când familia nu își cere iertare față de mine, pentru modul urât în care s-a comportat față de mine în ultimele 3 zile. Am fost jignit…

Nu vă țineți în gură cu mine. Biserica are rânduiala ei, ca orice instituție. Eu vreau ca pacea să se aștearnă peste noi. Toți suntem îndurerați și tensionați, dar în timp se pot întâmpla lucruri urâte. Sunteți oameni în vârstă și ați văzut câte necazuri se pot întâmpla asupra unei familii, când o familie se răscoală asupra bisericii. De aceea vă spun, haideți să fie cu duh de pace, să ne iertăm și să putem sluji în tihnă.

Dumnezeu să vă ierte și să ridice blestemul asupra dumneavoastră și asupra urmașilor. Să îl ridice și să îl șteargă. Modul în care v-ați comportat în aceste trei zile mi-a mâhnit sufletul pentru că nu m-ați înțeles. Mi-ați făcut reclamații. M-ați ponegrit în tot satul, dar ați ajuns tot la cuvintele mele.

Nu e vorba să dea bani, ci să își plătească locul de veci. Nu să îmi dea banii mie. Dânșii nu au mai plătit contribuția de zece ani. Ascultați-mă că am evidențe și martori. De zece ani de zile nu și-au mai plătit contribuția. Hotărârea Consiliului Parohial este că familia care nu își plătește contribuția în ultimii 3 ani plătește locul de veci. Ce e de neînțeles. Și biserica are cheltuielile ei, și biserica are responsabilitățile ei. Noi nu suntem slugile dumneavoastră, noi suntem slujitorii dumneavoastră. Nu vă mai comportați urât că vă luați plata de la Dumnezeu, nu de la mine.

Vineri seara când m-au contactat le-am spus care este situația. Nu m-au crezut. De trei zile îmi toacă nervi, ca să ajungă tot la cuvintele mele de vineri seara. Inclusiv cu reclamații la protopopiat... Și ce s-a rezolvat? Tot nimic. Nu se poate așa ceva. Ați ajuns la concluzia mea de vineri seara. Este o rânduială pentru toți. Cum plătesc alte familii pentru bătrânii loc și dvs trebuia să vă plătiți locul de veci, pentru mama. Biserica este condusă de un consiliul de nouă bărbați pe care i-ați amenințat”, a spus preotul Parasca.

