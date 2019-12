VIDEO SCENE INCREDIBILE la ieșirea lui Carmen Dan de la audierile de la DIICOT: A fost atacata cu maioneza

Carmen Dan a fost audiată la DIICOT, dar la ieșirea de la discuțiile cu procurorii a fost atacată de celebrii protestatari Cristian Dide și Marian ”Ceaușescu”. Dide a atacat-o cu un tub cu maioneză pe cea care a condus Ministerul de Interne. El a fost luat la întrebări de jandarmi, după incident.

”Nu am coordonat acțiunile operative. Mă așteptam să fiu chemată de anul trecut. Un ministru nu conduce acțiunile operative. Nu am vorbit cu Liviu Dragnea. Nu am avut întâlniri, în acea zi, cu nicio persoană politică, cu nicio persoană care nu era din minister. Am acționat guvernamental, nu politic.”, a declarat Carmen Dan, după 6 ore de audieri.

