VIDEO Scriosteanu: Pasajul peste DN 1A de la Mogosoaia este primul santier ce se deschide anul acesta in zona Bucuresti-Ilfov; urmeaza si altele

Pasajul peste DN 1A de la Mogoşoaia este primul şantier care se deschide anul acesta în zona Bucureşti-Ilfov şi urmează şi altele, întrucât vrem să multiplicăm şantierele pentru a susţine economic România, a declarat, joi, Ionel Scrioşteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Compania Naţională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a predat joi antreprenorului Strabag amplasamentul pentru demararea lucrărilor de construcţie a pasajului peste DN 1A de la Mogoşoaia. "În zona Capitalei este primul şantier de anul acesta. Pe zona Bucureşti - Ilfov este primul şantier care se deschide. Urmează şi altele. Vrem să dăm un semnal tuturor constructorilor din ţară că menţinem şantierele şi vrem să multiplicăm şantierele pentru a susţine economic România să nu intre într-un declin major. Menţinerea şantierelor deschise la nivel guvernamental reprezintă o prioritate", a afirmat Scrioşteanu. Secretarul de stat a dat asigurări că lucrările pe şantiere se desfăşoară cu protecţia angajaţilor atât din punct de vedere al transportului pe şantier, al lucrului pe şantier, dar şi al cazării. "Se desfăşoară cu măsuri de protecţie astfel încât să diminuăm riscul de contaminare a muncitorilor care lucrează pe aceste şantiere", a subliniat el. La rândul său, Ovidiu Barbier, directorul general adjunct al CNAIR, a menţionat că pasajul Mogoşoaia este începând de joi în termen de execuţie, acesta fiind o lucrare foarte importantă, care duce la decongestionarea traficului în zona intersecţiei cu DN 1A a Centurii Bucureşti. "Sunt foarte bucuros să observ că, într-un final, după foarte multe situaţii care au dus la întârzieri, pasajul Mogoşoaia este de azi începând în termen de execuţie. Vorbim despre o lucrare importantă, ce duce la decongestionarea traficului în zona intersecţiei cu DN1 A a centurii. Aici erau cozi de aproximativ 1 km, 1 km jumătate în fiecare seară, cel puţin. Lucrarea este câştigată de un constructor cu care am vorbit înainte şi care are toată determinarea pentru a o termina mai repede decât termenul de finalizare din contract. Este vorba de 24 de luni începând de azi. Suntem bucuroşi astfel să observăm că şi într-o perioadă în care toată lumea stă acasă - şi bine face - încercăm noi să mişcăm puţin lucrurile din punct de vedere economic, pentru că toată această situaţie va duce la o perioadă extrem de grea post această pandemie", a spus Barbier. Oficialul CNAIR a dat şi el asigurări că pe şantiere au fost luate măsuri de protecţie împotriva riscului de infectare a muncitorilor cu noul coronavirus. Întrebat dacă se fac verificări în privinţa respectării acestor măsuri, Barbier a răspuns: "Noi avem oricum pe toate şantierele partea de consultanţă care are şi aceste lucru ca şi sarcină importantă". "Constructorii în sine fac eforturi pentru a caza muncitorii în condiţii foarte bune, avem constructori care îi cazează şi în hoteluri, adică toată lumea încearcă să facă tot ce poate ca să şi mişcăm lucrurile din loc, dar şi să avem un nivel de protecţie adecvat", a spus acesta. Întrebat de ce a fost necesar să fie deschis acest şantier acum, în plină pandemie de coronavirus, Barbier a explicat că în această perioadă traficul este mai redus, ceea ce este de mare ajutor. "În această perioadă avem un trafic redus, cu toate că sunt perioade din zi în care observăm că traficul are nişte niveluri destul de importante, însă ne ajută foarte mult acest aspect şi profităm că vremea e foarte bună şi, cu măsurile de protecţie necesare, oamenii pot să lucreze fără probleme pe aceste şantiere. Probabil că în această perioadă suntem cam singurii care putem să spunem că mişcăm puţin mai mult din punct de vedere economic. Ne bucurăm de un sprijin şi am schimbat puţin şi mentalitatea companiei (CNAIR - n. r.) de a lucra cu constructorii. În fiecare săptămână, în fiecare zi de joi, avem o videoconferinţă cu toţi constructorii de pe toate şantierele mari, astfel încât să putem identifica toate problemele care apar şi să le putem rezolva în timp util. Şi un aspect destul de important este faptul că după o perioadă destul de lungă în care au fost probleme şi sincope mari cu plăţile vizavi de constructori am ajuns la situaţia, zic eu, deosebit de bună în care mai mult de 5-6 zile nu stă la plată o factură pentru constructori. Este foarte important pentru ei", a explicat Ovidiu Barbier. Până la începerea efectivă a lucrărilor, antreprenorul va face organizarea de şantier şi se va aproviziona cu materialele necesare execuţiei acestora. Contractul pentru proiectarea şi construcţia pasajului de la Mogoşoaia este în valoare de 32,26 milioane de lei, fără TVA. Obiectivul de investiţii "Pasaj Mogoşoaia pe Centura Bucureşti peste DN 1A" este situat pe Centura Bucureşti, între km 66+540 - km 67+340 include rampa de urcare (km 66+580 - km 66+810) şi rampa de coborâre km (66+920 - km 67+150), pasajul superior peste DN 1A, precum şi breteaua de acces 7 (km 66+870 - km 67+340) şi breteaua de acces 8 (km 66+870 km 67+280). În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 30 luni, din care 6 luni pentru activitatea de proiectare şi 24 luni pentru execuţia lucrărilor (de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi de la predarea amplasamentului către antreprenor). Antreprenorul a ofertat o perioadă de garanţie a lucrărilor de 10 ani.