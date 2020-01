VIDEO Se trage cu gloanțe de cauciuc impotriva protestatarilor din Teheran

Protestatari iranieni s-au strâns duminică pentru a doua zi consecutiv, în Teheran, scandând lozinci împotriva autorităților după ce armata iraniană a recunoscut că au doborât un avion de pasageri din greșeală. Protestatarii s-au adunat în mai multe zone din Teheran, scandând "Moarte mincinoşilor" şi cerând demisia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. În timpul unui marș de duminică, protestatarii iranieni nu au vrut să calce in picioare steagurile SUA si Israelului desenate pe asfalt de regimul de la Teheran si le-au ocolit. În timpul protestelor de sâmbătă, au fost rupte fotografii cu generalul Qassem Soleimani. Pe Twitter au aparut filmari de duminica seara in care autoritatile iraniene trag cu gloante de cauciuc in zona protestatarilor. De asemenea, se folosesc gaze lacrimogene. Violenţele au izbucnit în Piaţa Azadi din Teheran.

Regimul de la Teheran a recunoscut sâmbătă că o unitate antiaeriană a Gardienilor Revoluţiei a doborât din greşeală avionul companiei Ukrainian Airlines, incident soldat cu moartea celor 176 de persoane aflate la bord. Avionul a fost doborât în contextul în care Iranul se temea de represalii după ce atacase baze militare din Irak ca ripostă la asasinarea de către SUA a comandantului militar iranian Qassem Soleimani.

Surreal. Standing in the middle of the Uni. of #Toronto Convocation Hall as people sob for the victims of #IranPlaneCrash & I get this HORRIFIC vid from a friend in #Tehran, she is standing over a bridge watching the protest as they are shot at by what she thinks R rubber bullets pic.twitter.com/aw6fuzOVS4