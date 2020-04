VIDEO Seful Politiei Romane: Faptele cu violenta au scazut cu 47% in perioada Sarbatorilor Pascale

Şeful Poliţiei Române, chestor principal Liviu Vasilescu, a anunţat că, în perioada Sărbătorilor Pascale, infracţionalitatea a scăzut cu 17% faţă de anul trecut, iar în cazul faptelor comise cu violenţă se înregistrează o scădere de 47% faţă de anul 2019. "Din analizele realizate la nivelul Poliţiei Române, rezultă că infracţionalitatea sesizată din perioada Sărbătorilor Pascale a scăzut cu 17% faţă de anul trecut şi cu 10% faţă de anul 2018. Trendul descendent se menţine şi în cazul faptelor comise cu violenţă, unde înregistrăm o scădere de 47% faţă de anul trecut şi cu 21% faţă de 2018", a spus Liviu Vasilescu, luni, într-o declaraţie de presă, despre evenimentele care au avut loc în spaţiul public în ultimele 72 de ore. Liviu Vasilescu a precizat că, în ultimele 3 zile, 14.000 de poliţişti au acţionat în teren, care au intervenit la aproape 10.000 de evenimente şi au aplicat 24.000 de amenzi. "În ultimele 72 de ore, Poliţia Română a fost la datorie, iar zilnic în această perioadă au acţionat cu 14.000 de poliţişti în sistem integrat, alături de celelalte structuri ale MAI, Poliţia Locală şi Ministerul Apărării Naţionale, pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică. Poliţiştii au efectuat 848 de acţiuni, intervenind la aproape 10.000 de evenimente sesizate de cetăţeni sau constatate direct de către poliţiştii aflaţi în teren, din care 8.500 sesizate prin 112. Poliţiştii au intervenit şi au aplicat 24.000 de sancţiuni contravenţionale, din care peste 14.000 pentru nerespectarea prevederilor ordonanţelor militare", a explicat şeful Poliţiei Române. Liviu Vasilescu a subliniat că Poliţia Română va manifesta toleranţă zero faţă de cei care încalcă legea în această perioadă. "Vreau să asigur cetăţenii că Poliţia Română are capacitatea operaţională şi forţa de a îndeplini toate misiunile încredinţate şi de a garanta siguranţa comunităţii. Obiectivul nostru este acelea de a fi alături de oameni în această perioadă dificilă, pentru că tuturor ne este greu, dar acest lucru îl putem face doar prin respect reciproc. În acelaşi timp, faţă de cei care nu respectă legea manifestăm toleranţă zero", a mai spus Liviu Vasilescu. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, imagine: Ministerul Afacerilor Interne/TVR, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Andreea Lăzăroiu)