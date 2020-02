VIDEO Show marca Donald Trump - Cu limuzina prezidențiala pe circuitul de la Daytona

Președintele american și-a făcut intrarea în mod spectaculos pe circuitul de la Daytona. Donald Trump a făcut un tur cu limuzina pe circuit, duminică, înaintea prestigioasei curse Daytona 500. El a venit cu Air Force One la Daytona Beach, avionul aterizând pe aeroportul aflat foarte aproape de circuit, relatează Reuters potrivit news.ro.

După ce a coborât din avion, Trump s-a urcat în limuzina prezidenţială, “The Beast”, şi s-a dus dus cu aceasta direct pe circuit, unde a coborât şi a dat startul cursei, cu cuvintele: “Domnilor, porniţi motoarele!”. Motoarele au pornit, iar apoi Trump s-a urcat din nou în limuzină împreună cu soţia sa Melania, pentru un tur pe circuit, în care maşina sa a fost urmată de cele de cursă. Unii fani au scandat: “Încă patru ani!”.

La scurt timp după start, cursa a fost amânată pentru luni din cauza vremii ploioase.

Anterior, au mai participat la astfel de evenimente preşedinţii Ronald Reagan, George H.W. Bush şi George W. Bush.

Air Force One making a lowpass over the Daytona International Speedway bring President Donald Trump to deliver remarks at the Daytona 500. AF1 flies over the race track at 800 feet. pic.twitter.com/WBl2PNdycf