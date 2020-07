VIDEO Smiley a slabit in pandemie 10 kilograme, cu mult sport si incercand sa renunte la dulciuri

Smiley a pierdut în greutate 10 kilograme în 4 luni, cu mult sport şi încercând să renunţe la dulciuri, mai ales că în timpul pandemiei a avut și foarte mult timp, anunță MEDIAFAX.

Smiley spune că la începutul pandemiei nu a putut să accepte ideea de a sta în casă degeaba, aşa că şi-a căutat cât mai multe activităţi care să îl ţină preocupat.

Artistul a încercat să profite de izolare şi spune că a citit mai mult, s-a uitat la filme şi a lucrat foarte mult în studio. A pus mult accent pe un nou stil de viaţă mai sănătos iar rezultatele sunt deja vizibile. Totuşi, la un lucru n-a putut renunţa: la desert.

„În perioada asta am făcut sport mai mult ca niciodată, sunt foarte bucuros că am reuşit să mă organizez un pic, am slăbit cam 10 kg din februarie până acum”, povesteşte Smiley.

„Fără chestii adiţionale, doar sport şi dietă pe alocuri aşa cat am putut că la mine e complicat cu dulciurile”.

Smiley recunoaște că este un mare fan al dulciurilor.

„Extrem de mare! Adică tortul de ziua Feliciei, când am sărbătorit-o pe Feli la studio, jumate din tort l-am mâncat eu, asta ca sa înţelegeti. Asta a fost felia mea, a zis <> şi eu am zis că felia mea e mai mare”, a mai spus artistul.