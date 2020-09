VIDEO SOC la US Open: Novak Djokovic a fost descalificat pentru ca a lovit un arbitru de linie

Novak Djokovic, principalul favorit al turneului de la New York, a fost descalificat de la US Open pentru un gest nesportiv.

În meciul din turul III disputat contra ibericului Pablo Carreno Busta, la scorul de 5-5, Novak Djokovic a aruncat nervos o minge spre linia de fund. Mingea a lovit unul dintre arbitrii de tușă, iar oficialii au luat decizia de a-l descalifica.

Sârbul a încercat să convingă arbitrii că a fost un gest neintenţionat, însă regretele acestuia nu au schimbat decizia.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg