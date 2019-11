VIDEO Sofer care putea sa produca o tragedie: „Mi se falfaie! Da, il omoram pe ala, care-i problema? Am asigurare la masina, ma p.. pe el!”

Un sofer a fost filmat in timp ce face o depasire periculoasa si forteaza un alt sofer sa iasa de pe carosabil. Ulterior, prin statia radio, i-a amenintat cu bataia pe ceilalti soferi si nu a aratat nicio urma de regret pentru manevra periculoasa.

Incidentul s-a produs joi dupa-amiaza, pe DN 17, in judetul Suceava, la intrare intre localitatile Molid si Frasin. Soferul autoturismului Mercedes cu numarul SV 84 AEB este filmat de o camera de bord in timp ce se angajeaza in depasirea unui TIR pe line continua, in curba la dreapta, fara niciun fel de vizibilitate. Din sens opus circula regulamentar un SUV al carui sofer a fost nevoit sa iasa de pe carosabil pentru a evita impactul.

Barbatul a fost admonestat de ceilalti soferi prin statia radio dupa ce s-a plans ca soferul TIR-ului nu l-ar fi lasat sa-l depaseasca.

„Omule, tu esti sanatos la cap? In curba la dreapta, pe linie continua tu te-ai bagat in depasire si el nu te-a lasat?”, l-a intrebat soferul care a filmat intreaga scena. „Iti trebuie si oleaca de minte in bostanul acela”, a spus un alt sofer.

Acesta a fost momentul in care soferul Mercedesului a trecut la amenintari: „Vorbeste frumos ca eu stiu care esti tu. Ai grija! Vezi poate te parchezi inainte de Suceava si ti-o iei in gura.”

„Il omoram pe ala, care-i poroblema? Am asigurare”

„Mi se falfaie de filmarea ta. Da, il omoram pe ala, care-i problema. Am asigurare la masina, ma p.. pe el! Daca vrei dute in fata mea ca intru si in tine, crezi ca mi-e frica?”, a mai spus soferul prin statia radio cand i s-a atras atentie cu privire la prezenta unui echipaj de politie in acea zona.

In ultimii cinci ani, judetul Suceava s-a aflat de fiecare data pe primul loc in tara la numarul de persoane decedate in accidente rutiere. In spatiul public apar deseori imagini filmate pe drumurile din Suceava in care unii soferi incalca legislatia rutiera si pun in periculo siguranta celorlalti participanti la trafic.

Oricat de grave ar fi abaterile suprinse in filmarile camerelor de bord, IPJ Suceava nu se autosesizeaza si nu ia nicio masura in astfel de situatii.

