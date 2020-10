VIDEO - Soluțiile avansate de Ludovic Orban, dupa ce in spitalele din București nu mai sunt locuri la ATI pentru pacienții COVID-19

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, după ce spitalele bucureștene au rămas fără locuri libere la terapie intensivă destinate pacienților care au coronavirus, că s-au identificat o serie de măsuri.

„Avem posibilitate de crestere (a numarului de paturi ATI) la Matei Bals, putem transforma iar in spital COVID-19 spitalul Colentina. Nu inteleg de ce nu e pusa in functiune sectia ATI de la Spitalul Witing, ma interesez personal de acest lucru. De asemenea, CNCI este pregatit in orice moment sa transporte pacientul intr-o sectie de ATI din alt judet”, a declarat Ludovic Orban.

