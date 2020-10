VIDEO SUA: Ministrul apararii Nicolae Ciuca a semnat cu omologul american o foaie de parcurs pe zece ani

Ministrul apărării naţionale Nicolae Ciucă, aflat în vizită oficială în SUA, a semnat joi, la Washington, cu omologul său american Mark Esper o foaie de parcurs pe zece ani, document ce reflectă obiectivele şi interesele comune în domeniul apărării, precum modernizarea sectorului apărării şi securitatea în regiunea Mării Negre, conform informaţiilor apărute pe site-ul Pentagonului şi a înregistrării video a întâlnirii postate pe pagina de Facebook a ministrului român. Secretarul apărării Mark Esper a confirmat calitate de aliat statornic al SUA în relaţia cu România, evidenţiind consolidarea relaţiilor dintre cele două ţări de-a lungul timpului. El a menţionat faptul că România a găzduit o serie de exerciţii care îmbunătăţesc interoperabilitatea şi întăresc linia de descurajare a Rusiei de-a lungul flancului estic al NATO. Oficialul american şi-a exprimat de asemenea recunoştinţa faţă de angajamentul puternic al României faţă de Alianţă, în special prin găzduirea Sistemul Balistic de Apărare Anti-Rachetă Aegis Ashore care constitue un element cheie pentru apărarea NATO. Foto: (c) Erin Scott/REUTERS Totodată, Mark Esper a remarcat faptul că România a crescut cheltuielile de apărare în ultimii ani pentru a depăşi 2% din PIB, salutând acest fapt ca pe un exemplu puternic pentru alte state aliate "Securitatea şi prosperitatea noastră colective depind de toate naţiunile partenere, care trebuie să facă investiţiile necesare pentru o Alianţă mai pregătită şi mai capabilă", a subliniat secretarul american al apărării. Angajamentul SUA faţă de NATO şi articolul 5 este "de fier, iar America este alături umăr cu umăr de România pe măsură ce avansăm pacea, democraţia, libertatea şi celelalte valori comune ale noastre", l-a asigurat Esper pe omologul român. Ministrul român al apărării a remarcat, la rândul său, parteneriatul bilateral durabil şi excepţional."Statele Unite sunt aliatul nostru cel mai puternic. Recenta Strategie Naţională de Apărare a României 2020-2024 evidenţiază în egală măsură importanţa şi prioritatea cooperării pentru a asigura flexibilitatea strategică a SUA în regiunea Mării Negre". Foto: (c) Erin Scott/REUTERS Nicolae Ciucă a asigurat partea americană că România va păstra şi va consolida statutul său de "stâlp de securitate predictibil, stabil şi credibil" şi de promotor al democraţiei. România deblochează alături de SUA potenţialul Mării Negre şi din această perspectivă prezentă, dar şi viitoare, foaia de parcurs, care se bazează pe priorităţile strategice ale cooperării bilaterale, este necesară şi eficientă, a apreciat ministrul român al apărării. Acesta a comunicat, de asemenea, disponibilitatea părţii române de a extinde cooperarea în domenii precum planificarea, poziţionarea, instruirea. Referitor la angajamentul asumat în privinţa creşterii bugetului apărării, Nicolae Ciucă a remarcat faptul că aceasta indică atitudinea responsabilă a României: "2% nu este o cifră, ea arată responsabilitate", a evidenţiat oficialul român. În încheiere, Nicolae Ciucă l-a informat pe omologul său despre investiţiile pe care România le face pentru a moderniza baza aeriană Mihail Kogălniceanu care să îi consolideze acesteia un rolul crucial în regiunea Mării Negre. În contextul interesului României de a avea capabilităţi moderne şi performante, el a amintit faptul că România a devenit în urmă cu câteva săptămâni primul aliat de pe flancul estic al NATO care s-a dotat cu sistemul modern de rachete sol-aer Patriot. Ministrul român al apărării a început miercuri o vizită oficială în SUA, unde va avea până duminică mai multe întâlniri. Acesta a depus o coroană de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Cimitirul Militar Naţional Arlington. Nicolae Ciucă este însoţit de şeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, şi de Simona Cojocaru, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale. Sursa foto: (c) Nicolae Ionel Ciucă/facebook AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)