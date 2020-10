VIDEO SUA: Presedintele Trump a iesit din spital pentru a-si saluta sustinatorii

Preşedintele american Donald Trump a părăsit pentru scurt timp spitalul militar Walter Reed din Bethesda, în apropiere de Washington, unde a fost internat vineri pentru a se tratat de COVID-19, pentru a-şi saluta susţinătorii adunaţi în apropiere, informează AFP. Foto: (c) Cheriss May/REUTERS Liderul de la Casa Albă purta mască şi a fost filmat într-un SUV negru, în care se mai aflau cel puţin alte două persoane. Preşedintele şi-a salutat din maşină susţinătorii şi s-a întors la spital. Într-un clip video postat pe Twitter, înregistrat anterior, Donald Trump a anunţat că urmează să facă o vizită surpriză, menţionându-i pe "mari patrioţi din stradă". pic.twitter.com/0Bm9W2u1x7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020 "Am învăţat multe despre COVID, am învăţat experimentând eu însumi, este şcoala vieţii", a mai spus el în mesajul video. "Nu este ce citim în cărţi, înţeleg asta şi este ceva foarte interesant", a adăugat preşedintele Trump, testat pozitiv pentru COVID-19 joi seară. Foto: (c) Cheriss May/REUTERS "Cred că voi face o mică surpriză marilor patrioţi care sunt în stradă", a adăugat el."Sunt acolo de mult timp, au steaguri Trump şi adoră ţara noastră". AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * VIDEO Donald Trump spune că se simte mai bine, iar următoarele zile vor constitui adevăratul test * SUA: Donald Trump nu este conectat la aparate de asistenţă respiratorie şi nici nu mai are febră (medic) * Medicul preşedintelui american informează că Donald Trump nu este încă în afara oricărui pericol * UPDATE Coronavirus: Trump ar putea fi externat luni (medici)