VIDEO SUA: Trump numeste faptul ca a contractat coronavirusul o 'binecuvantare de la Dumnezeu'

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că faptul că a contractat coronavirusul a fost o 'binecuvântare de la Dumnezeu', care l-a expus la tratamente experimentale pe care a promis că le face gratuite pentru toţi concetăţenii săi, transmite Reuters. Donald Trump, dornic să-şi revitalizeze campania aflată în suferinţă, la două zile după externarea sa din spitalul militar Walter Reed, a subliniat în mod repetat cât de bine se simte în timpul recuperării de pe urma COVID-19. 'Cred că a fost o binecuvântare de la Dumnezeu că l-am luat (virusul). A fost o binecuvântare mascată', a afirmat Trump într-un mesaj video publicat miercuri, explicând că faptul că a fost tratat cu medicaţie de la Regeneron Pharmaceuticals i-a permis să constate pe propria persoană cât de eficientă poate fi aceasta. A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020 Preşedintele, care a fost foarte criticat pentru răspunsul întârziat la pandemia care a ucis peste 211.000 de americani, şi pentru a-şi fi pus în pericol personalul prin descurajarea purtării măştilor la Casa Albă şi în campania electorală, a vorbit şi despre un tratament similar de la Eli Lilly and Co. 'Vreau să obţin pentru voi ceea ce am primit eu. Şi îl voi face să fie gratuit', a afirmat el. Momentul în care a fost înregistrat mesajul video este neclar. În mesaj, Trump afirmă că a revenit la Casa Albă 'în urmă cu o zi', sugerând că înregistrarea datează de marţi, dar şeful său personal, Mark Meadows, a spus că aceasta a fost făcută miercuri. Publicarea mesajului video intervine după asigurările date de Casa Albă că preşedintele, în vârstă de 74 de ani, a revenit în Biroul Oval miercuri, unde a fost informat despre discuţiile privind planul de stimulare a economiei şi despre uraganul Delta. Potrivit unui oficial al Casei Albe, Trump a intrat în biroul său venind din Grădina cu trandafiri, pentru a evita să traverseze holurile clădirii, riscând astfel să-i expună pe alţii la coronavirus. Mark Meadows, care l-a informat pe Trump purtând echipament personal de protecţie, a precizat că accesul în Biroul Oval este extrem de limitat. În ciuda bolii sale, Trump caută căi de a-şi transmite mesajul electoral şi de a reduce avansul luat de adversarul său democrat Joe Biden în state-cheie, au afirmat consilieri. Mesajul video de miercuri pare a fi un pas în această direcţie. Miercuri, Trump a vorbit prin telefon cu prim-ministrul britanic Boris Johnson, care s-a aflat el însuşi la terapie intensivă în primăvară din cauza COVID-19, transmite AFP. 'Foarte recunoscător pentru prietenia şi sprijinul lui în timp ce mă recuperam de la virusul chinezesc', a scris Trump pe Twitter, recurgând la o expresie care agasează Beijingul. 'Sunt nerăbdător să lucrez cu el încă mulţi ani, este un tip grozav', a adăugat preşedintele american.