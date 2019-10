VIDEO SURPRIZA IN PSD - Marcel Ciolacu nu baga mana in foc pentru parlamentarii social-democrați: 'Va rog frumos, nu am abilitați paranormale'

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a declarat joi, la Parlament, întrebat dacă vor exista parlamentari PSD care vor vota instalarea guvernului Ludovic Orban, că decizia PSD este să nu voteze nimeni dar nu a garantat că toți parlamentarii vor respecta decizia.

„Este o decizie luata in CEX, chiar si azi-dimineata am vb cu dna presedinte Viorica Dancila, in continure ne mentinem decizia (sa nu asiguram cvorumul si sa nu votam) si cred ca pana la capat”, a zis Ciolacu.

Intrebat daca asta inseamna ca nu vor veni voturi de la PSD pentru

Nu sunt..vă rog frumos, nu mă puneți să fac supoziții, nu am aceste abilități paranormale. În principiu, din discuțiile avute in grupul cel puțin la Camera nu e nimeni care să participe.