VIDEO Sute de protestatari in centrul Capitalei: 'Iepuraș coconaș, lasat fara imaș, uite ca am ieșit la marș!'

Peste 600 de persoane protestează, la ora transmiterii știrii, în Piața Universității din Capitală față de tăierile ilegale de păduri, urmând să plece în marș către Piața Kogălniceanu și apoi la Ministerul Apelor și Pădurilor, pentru a cere demisia ministrului Ioan Deneș. Protestatarii au adus pancarde cu mesaje precum ”Codrule, codruţule, unde dispari, tu, drăguţule?”, ”Vrem SUMAL, nu lemn ilegal!”, ”Toți în stradă pentru păduri”, ”Stop mafiei lemnului!”, 'Iepuraș coconaș, lăsat fără imaș, uite că am ieșit la marș!'. Manifestația este organizată de către organizațiile nonguvernamentale Greenpeace Romania, DeClic și Agent Green.

"Pădurile României nu mai au timp! Ultimele date din Inventarul Forestier Național arată că tăierile ilegale au loc într-un ritm fără precedent. În urmă lor rămân versanți dezgoliți, inundații dezastruoase, zone deșertificate, comunități divizate și expuse fenomenelor climatice extreme. Cerem modernizarea imediată a Sistemului automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL) și protecția strictă a pădurilor seculare din România!", anunță organizatorii.

Protestatarii cer stoparea defrișărilor ilegale de pădure, modernizarea urgentă a bazei de date SUMAL și a aplicației Inspectorul Pădurii, protecția pădurilor seculare și a biodiversității pe care o găzduiesc, precum și demisia ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș.

Vezi si: Victor Ponta, ofertă pentru PNL: CONDIȚIA pentru a intra în sală la votul de învestitură a Guvernului .

“Nu mai avem nicio așteptare de la autoritățile actuale. Au trecut patru ani de la ultimul nostru marș pentru păduri. Când ne-am unit vocile în 2015, am reușit să obținem măsuri legislative prin care am oprit camioane cu lemn ilegal, s-au înființat Gărzile Forestiere, s-a impus operaționalizarea Radarului Pădurilor, am investigat și expus cazuri cu tăieri ilegale în păduri virgine și parcuri naționale, forțând autoritățile să protejeze măcar ceva. Dar Guvernul refuză să rezolve problemele sistemice de la nivel național. Avem peste 40 de procese cu statul pentru distrugerea deliberată ariilor protejate și plângeri depuse la Comisia Europeană pentru distrugerea acestora și pentru tăierile ilegale”, a transmis Gabriel Păun, președintele Agent Green.

Potrivit News.ro, organizatorii au şi o listă de revenicări:

► Spunem STOP tăierilor ilegale! Ieşim în stradă pentru a cere Ministerului Apelor şi Pădurilor să modernizeze urgent SUMAL.

► Vrem protecţia reală a pădurilor seculare şi a biodiversităţii pe care o găzduiesc!

► Vrem ca revendicările de mai sus să fie priorităţi zero pentru orice nou Ministru al Pădurilor!

Participanţii au pancarte pe care au scris: ”Pădurea noastră nu e marfa voastră”, ”Codrule, codruţule, unde dispari, tu, drăguţule?” sau ”Stop mafiei lemnului”.