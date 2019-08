VIDEO / Tanar filmat in timp ce fura dintr-o duba. Pagubitul cere ajutor pentru a-l identifica pe faptaș

Conform celor care au postat imaginile pe pagina de Facebook Info Trafic jud. Cluj, incidentul ar fi avut loc miercuri seara, după ora 23:00, pe strada Fabricii. Un tânăr a pândit de după gard și a intrat de două ori în mașina parcată în curte, cu toate că cel care descărca duba se afla în preajmă. Păgubitul cere ajutor pentru a-l identifica pe făptaș.

"Apelez la grup in cazul in care ne poate ajuta. Acest individ "profesionist" in arta furturilor (gol pana la bust a.i. sa nu il poti agata de haina si descult) a actionat ieri seara (dupa orele 23:00) pe str. FABRICII .

Urmariti in video tehnica pe care o are. Putem presupune ca actioneaza seara de seara avand aceeasi tinuta. Daca va este cunoscut va rog sa ne auntati la adresa cluj•bnb.ro", se arată în postarea de pe Facebook.