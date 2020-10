VIDEO - Tariceanu: Am refuzat ofertele lui Ciolacu / Ponta: PSD vrea sa ne omoare

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat joi că liderul PSD Marcel Ciolacu i-a propus să candideze pe listele PSD la parlamentare sau să facă o fuziune PSD-ALDE dar că l-a refuzat din motive ideologice și pentru că nu dorea să-și lase în urmă cea mai mare parte a colegilor din ALDE.

„Dl Ciolacu mi-a spus ca ar fi dispus chiar sa facem o fuziune PSD-ALDE. Sunt cateva ratiuni pentru care am declinat aceasta propunere. In primul rand, este o distanta ideologica foarte mare intre cele doua partide. Eu cred ca era foarte complicat sa armonizam punctele de vedere. O sa spuneti 'Bine, dar si Pro Romania e de factura social-democrata'. Da, numai ca Ponta cand a fost premier a luat foarte multe masuri de esenta liberala, in sensul unui socialism modern. Al doilea motiv pentru care am refuzat propunerea dlu Ciolacu era ca propunerea ma viza doar pe mine si cativa colegi, ar fi inseamnat ca vrem doar pentru noi o pozitie politica si pe ceilalti colegi ii lasam in urma si eu nu pot accepta asa ceva. Ca atare, nu am acceptat aceasta solutie”, a spus Tăriceanu.

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a spus ca a primit si el oferte dar ca exclude sa revina intr-un PSD care nu se schimba. „Cei de la PSD sunt preocupati sa se lupte cu noi, cum sa omoare Pro Romania, cum sa omoare ALDE”, a dclarat el.