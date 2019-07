VIDEO Tariceanu arunca in aer Guvernul: Miniștrii ALDE nu vor sa voteze rectificarea bugetara. Foarte mulți colegi se gandesc la ieșirea de la guvernare

Șeful ALDE Călin Popescu Tăriceanu a spus miercuri, dupa ce a fost validat candidat la prezidentiale, ca partidul pe care il conduce este nemultumit de functionarea coalitiei de guvernare.

„Varujan Vosganian e unul din cei nemultumiti de modul in care decurg raporturile in coalitie. Sunt foarte multi colegi care au venit si au zis si azi sa ne gandim la iesirea de la guveranre daca aceste raporturi nu se imbunatatesc. I-am zis asta si dnei Dancila, ca trebuie modificate raporturile din coalitie. Urmeaza rectificarea bugetara, astept ca dna premier sa ne invite, altfel colegii mei ministri mi-au zis ca nu vor sa voteze rectificarea bugetara pentru ca sunt niste prioritati intre ghilimele pe care ei nu le inteleg. Nu se vad prioritatile ALDE in proiectul de rectificare, cel putin in ce-a aparut in presa, pentru ca noi nu am vazut niciun document de la Guvern. Daca se doreste ca mai departe sa functioneze coalitia, asteptam sa fim consultati”, a zis Tariceanu.

