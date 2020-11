VIDEO Tataru, despre Spitalul de la Piatra Neamt: Au toate dotarile pentru 11 paturi de ATI, ce vor fi operationalizate

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că luni seară sau marţi dimineaţă va fi operaţionalizată Secţia de Terapie Intensivă la Spitalul din Piatra Neamţ, care va avea 11 paturi. "Chiar dimineaţă am discutat cu managerul de la Spitalul din Piatra Neamţ. Astăzi operaţionalizează Terapia Intensivă de la etajul trei de unde sâmbătă au mutat către etajul doi. L-am întrebat şi de necesar. Au în acest moment toate dotările pentru 11 paturi de Terapie Intensivă, care vor fi operaţionalizate în această seară sau mâine dimineaţă. În UPU au pregătite două paturi de Terapie Intensivă care pot prelua nişte pacienţi dacă ei se agravează", a spus Tătaru, la sediul MS. Ministrul a precizat că sunt două anchete în curs ale Parchetului General şi ISU la Spitalul din Piatra Neamţ, iar MS va face o evaluare. "Sunt două anchete la Piatra Neamţ: ancheta Parchetului General şi ancheta ISU. (...) Eu cel puţin personal când am fost sâmbătă seara la Piatra Neamţ nu am putut intra nicăieri, erau toate sigilate. (...) Legislaţia nu ne mai permite nouă, ca MS, să facem acele demiteri încă de la aprobarea Legii 55 au revenit la autorităţile locale. Noi putem face un control, o evaluare. Am şi solicitat să facem această evaluare. (...) Noi putem face o evaluare, putem face propuneri sau recomandări. Ţine doar de cei de la Consiliul Judeţean în subordinea căruia este spitalul să pună în practică sau nu aceste evaluări. Noi o să avem evaluarea noastră", a mai arătat ministrul. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citește și: VIDEO Orban: Creştem capacitatea de tratare, inclusiv prin includerea de noi spitale suport COVID Incendiu Neamţ/ Tătaru: Medicul transferat în Belgia este stabil în acest moment VIDEO Orban: Întotdeauna există responsabili, există vinovaţi individuali pentru fiecare nerealizare VIDEO Orban: Orice reparaţie, modernizare sau achiziţie pentru ATI va fi inclusă într-un plan de conformare