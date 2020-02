VIDEO Televiziunea Romana a lansat cele cinci melodii pe care Roxen le va canta in Finala Nationala Eurovision 2020

Televiziunea Română a lansat cele cinci melodii pe care Roxen le va cânta în Finala Naţională Eurovision 2020. Acestea sunt: "Alcohol You", "Beautiful Disaster", "Cherry Red", "Colors" şi "Storm" şi pot fi ascultate atât pe canalul YouTube al TVR, pe site-ul eurovision.tvr.ro, cât şi pe canalul YouTube al artistei, potrivit news.ro.

Echipa care a lucrat la realizarea melodiilor este formată din Mihai Sighinaş şi NGM Creative. NGM, duo-ul format din Bogdan Păun - regizor, şi Alexandru Mureşan - D.O.P. - au coordonat întreg departamentul vizual.

"Alcohol You" - este o piesă cu o linie melodică hipnotizantă, acompaniată de un set de versuri pătrunzătoare, care te poartă într-o adevărată călătorie iniţiatică. Melodia poate fi privită ca un traseu pe care ascultătorul îl parcurge împreună cu Roxen printr-un întreg spectru de emoţii: tristeţe, disperare, speranţă, culminând cu o victorie asupra propriei noastre fragilităţi şi nesiguranţe. Piesa este un imn al iubirii universale.

De muzică şi producţie s-a ocupat Viky Red, care a mai lucrat cu Mark Stam, AMI şi Alina Eremia. Totodată, el este „responsabil” pentru producţia piesei "Ce-ţi cântă dragostea".

Textul melodiei a fost compus de Ionuţ Armas şi Breyan Isaac. Breyan Isaac este cântăreţ, compozitor, producător şi pianist american. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu artişti precum David Guetta, Flo Rida, Pitbull, Wiz Khalifa, Nicki Minaj, Charlie Puth, G-Eazy, Waka Flocka Flame, Lecrae. A câştigat un premiu Grammy pentru cel mai bun album reggae, pentru contribuţia sa la piesa "Stony Hill", a lui Damian Marley.

Citește și: Călin Popescu Tăriceanu, despre referendumul privind taxa Oxigen:Nu există o soluție perfectă

"Beautiful Disaster" este scrisă şi produsă de Alexandru Cotoi, Breyan Isaac şi Julie Frost - producători de talie internaţională, câştigători de premii Grammy şi Golden Globe, care au colaborat cu artişti precum Madonna, Ed Sheeran, David Guetta, Nicki Minaj, Wiz Khalifa, Black Eyed Peas, Pitbull, Avicii şi mulţi alţii.

Alexandru Cotoi a reuşit să ajungă în fruntea topurilor de muzică pop, urban rock şi dance, adunând peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube. Colaborarea cu Pitbull, Mohombi şi Wisin pentru "Baddest girl in town" i-a adus un Grammy la categoria "cel mai bun album de latin rock, urban alternative". Alte colaborări de succes îi includ pe David Bisbal - "Fiebre", Faydee - "Lullabay" şi "Legendary love", Kana Nishino - "Holiday", Alexandra Stan - "Thanks for leaving", Carla’s Dreams şi mulţi alţii.

Julie Frost este o cântăreaţă, compozitoare, chitaristă şi producătoare muzicală americană reputată. În 2011, a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original alături de Madonna şi Jimmy Harry, pentru piesa "Masterpiece". Ea este al doilea compozitor american care a câştigat concursul Eurovision, fiind cea care a compus versurile pentru "Satellite", piesa-câştigătoare a Germaniei, în anul 2010. Frost a compus piese pentru Black Eyed Peas, Beyoncé şi Flo Rida.

Melodia "Colors" este scrisă şi produsă de Alexandru Cotoi, Breyan Isaac, Julie Frost.

"Cherry Red" este o piesă ritmată, cu influenţe latino. De producţie s-au ocupat Sebastian Barac şi Marcel Botezan, cunoscuţi sub numele de Marco & Seba, dar şi Costel Dominţeanu. Muzica a fost realizată de Sebastian Barac, Marcel Botezan, Costel Dominţeanu, alaturi de Theea Miculescu, care a compus şi textul.

Marco & Seba sunt unii dintre producătorii români cu cel mai mare succes internaţional. Cei doi sunt responsabili pentru cele mai multe dintre hit-urile INNEI, iar împreună au peste 50 de nominalizări la cele mai importante premii ale industriei muzicale şi 30 de trofee, inclusiv MTV Music Award pentru piesa "HOT". Au lucrat cu Niki Minaj, Nick Jonas şi Akon. Sunt producători pentru Kesha, Pitbull, Flo-Rida, David Guetta, Justin Bieber, Jason Derulo.

Theea Miculescu are un impresionant palmares muzical, având colaborări cu INNA, Juan Magan X Hyenas X Mohombi X Yasiris, Antonia, Mira şi Roxen.

Melodia "Storm". De linia melodică şi de producţia piesei s-a ocupat Viky Red, interpret, producător şi DJ. A participat din postura de artist în cadrul mai multor festivaluri internaţionale din România, Ucraina şi Franţa. Îşi spune PAX, un acronim de la "Paradise Auxiliary". "Storm" este scrisă şi compusă de Minelli, cântăreaţă, compozitoare şi textieră din România, care şi-a început cariera artistică în trupa Wassabi, ulterior colaborând cu nume importante din industrie, precum Marco&Seba, Markus Schulz, Vanotek, DJ Polique, Filatov & Karas, Arnold Palmer sau Follow your Instinct.

"Mariola", compusă şi interpretată de Minelli, a ajuns în vârful topurilor de la radio, TV, Spotify, Shazam în mai multe ţări din regiune. De asemenea, ea a mai compus piesa „Addicted”, semnată de SICKOTOY, respectiv „Touch Me”, a Antoniei.

Duminică, 1 martie, la Buzău, în cadrul Finalei Naţionale Eurovision 2020, publicul şi juriul vor alege melodia câştigătoare, care va reprezenta România în mai, la Rotterdam.

Juriul Naţional şi publicul, în proporţie egală de 50%, vor vota fiecare dintre momentele artistice propuse în vederea selectării celei mai bune reprezentări a României la Eurovision 2020. În caz de egalitate, publicul este cel care decide în final, potrivit TVR.

Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 65 a concursului, participă - alături de România - alte 40 de ţări.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de Duncan Laurence, reprezentantul Regatului Ţărilor de Jos, cu piesa “Arcade”.

În urma tragerii la sorţi din data de 28 ianuarie, pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei, România va intra în concurs în data de 12 mai, în cea de-a doua parte a primei semifinale.

În ordine alfabetică, ţările care vor intra alături de România în prima semifinală sunt: Australia, Belarus, Irlanda, Lituania, Macedonia de Nord, Rusia, Slovenia, Suedia (prima parte), respectiv Azerbaidjan, Belgia, Croaţia, Cipru, Israel, Malta, Norvegia, Ucraina (partea a doua).

În cea de-a doua semifinală (14 mai) vor concura: Austria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Islanda, Moldova, Polonia, San Marino, Serbia (prima parte) şi Albania, Armenia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Georgia, Letonia, Portugalia (partea a doua).

În finala de la Rotterdam a concursului Eurovision 2020 din 16 mai vor intra în concurs 26 de ţări: primele 10 ţări din fiecare semifinală şi cele şase calificate direct (Big Five plus ţara gazdă). Chiar dacă vor concura direct în finală, cele şase ţări vor putea vota, în semifinale, astfel: Germania, Italia, Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) în prima semifinală, iar Franţa, Spania şi Marea Britanie în cea de-a doua semifinală.

Atât semifinalele, cât şi finala internaţională a ESC 2020 vor fi transmise live pe TVR.