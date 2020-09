VIDEO Tenis: Japoneza Naomi Osaka a castigat al doilea sau titlu la US Open

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, numărul 9 mondial, a câştigat turneul US Open pentru a doua oară în carieră, după ce a învins-o în finală pe belarusa Victoria Azarenka (27 WTA) cu 1-6, 6-3, 6-3, sâmbătă, la New York. La 22 de ani, Osaka şi-a trecut în palmares al treilea său titlu de Mare Şlem, după cele de la Flushing Meadows în 2018 şi Australian Open în 2019, iar luni va urca pe locul al treilea în clasamentul mondial. ''Nu vreau să mai joc finale contra ta, e prea greu'', a declarat Osaka în faţa adversarei sale după ce a primit trofeul. Foto: (c) JASON SZENES / EPA Condusă cu 6-1, 2-0 într-un meci în care practic nu a existat până atunci, fostul lider mondial şi-a regăsit dintr-o dată jocul, în special serviciul, după care, pas cu pas, a pus stăpânire pe meci. Partida a devenit una în sens unic, notează AFP, până la 4-2 pentru niponă în setul decisiv, când Azarenka a reuşit un break. Osaka şi-a recuperat imediat ghemul şi a încheiat meciul. ''Niciodată două fără a treia. Va trebui să mai încerc...'', a comentat Azarenka, şi ea fost lider mondial, cu gândul la cele două finale pierdute la US Open, în 2012 şi 2013. Ea rămâne cu două titluri de Mare Şlem în palmares, ambele la Australian Open, în 2012 şi 2013. La 31 de ani, belarusa revine la cel mai înalt nivel după ce a născut în 2016 şi a amânat revenirea în circuit până la mijlocul sezonului 2018 din cauza unei bătălii judiciare pentru custodia fiului său. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dãdârlat)