VIDEO Tensiuni in CSAT. Klaus Iohannis: Am atenționat-o pe Dancila ca Guvernul incalca legea

Președintele Klaus Iohannis a declarat marti la Palatul Cotroceni ca in sedinta CSAT a atentionat-o pe premierul Viorica Dăncila că Guvernul incalca legea in privinta construirii de autostrazi.

„In sedinta de azi am aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti - Brasov sa fie declarat obiectiv strategic de interes national. In acest context am atentionat-o pe dna prim-ministru ca inca de la finalul anului trecut este in vigoare o lege pe care Guvernul continua sa o incalce si care prevede obligativitatea construirii autostrazii Moldovei. Avem o noua dovada a incapacitatii acestei guvernari de a dezvolta Romania”, a zis Iohannis.