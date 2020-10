VIDEO TERIBIL Preoții și turiștii au fost in pericol, dupa ce o barja a distrus o parte din Manastirea Mraconia

Accident Incident bizar pe Dunăre, în zona Cazanelor. O barjă care a greșit canalul navigabil a lovit în plin balconul Mănăstirii Mraconia. Potrivit preoților, este al treile accident de acest fel produs în ultimele trei decenii, anunță realitatea.net.

Un preot a povestit că se afla în terasa mănăstirii, care dă spre Dunăre, când a văzut vasul venind cu viteză direct spre așezământ. „Multe vapoare se apropie de mănăstire să filmeze, sau să pozeze, iar eu am crezut că și ei vor face la fel. Am gândit, apoi, că suntem puși în pericol Am evacuat, imediat, turiștii. Practic, nava a venit perpendicular de la șenelul navigabil. Impactul a avut loc în colțul mănăstirii. Barja a urcat și a rupt toată platforma, iar partea de jos a venit și a rupt tot sistemul care făcea legătura pentru ambarcațiuni. De aici, a ricoșat și a rupt chiliile maicilor.”, a relatat preotul Cristian Târtea, pentru Actual Mehediniți.

Barja și-a continuat drumul, însă a fost oprită de polițiștii Postului de Poliție Transporturi Navale Orșova.