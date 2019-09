VIDEO Theodor Paleologu face glume despre danezi: 'Sunt fericiți aia care nu s-au sinucis'

Theodor Paleologu, candidat PMP la alegerile prezidentiale, le-a povestit simpatizanților săi, sâmbătă seara, la o întâlnire în Capitală, că „totul funcționează” în Danemarca, stat în care nu sunt certuri în politică, dar unde, în perioada în care a fost ambasador, a fost aproape să intre în depresie din cauza vremii. Paleologu a zis și o glumă legată de danezi, aflați în rapoartele ONU pe primul loc în topul celor mai fericiți oameni.

„Eu am trait in mai multe tari, in Franta, in Germania, in Danemarca. Nu cred ca m-as fi adaptat sa traiesc acolo ca cetatean obisnuit. In Franta da, in Germania da, in America da, in Danemarca mai putin pentru ca limba este imposibila, este ceva de groaza. Eu puteam citi ziarul, dar de vorbit sau de inteles ce vorbesc ei..oricum nu trebuie sa iti bati capul pentru ca toti vorbesc engleza. Plus ca vremea e oribila, am frizat depresia la Copenhaga, e atat de intunecat vara, bate vantul, ploua si asa mai departe. Dar eu nu inteleg cum, de fapt inteleg...in studiile facute de ONU, Danemarca e intotodeauna pe primul loc la fericire. Si noi intre ambasadori glumeam: 'Cum pot sa fie astia fericiti? E groaznica vremea asta'. Era cu nervii la pamant. Si spuneam 'Da, sigur, sunt fericiti aia care au ramas in viata, care nu s-au sinucis'. Danemarca are o rata de sinucidere foarte ridicata. Lasand gluma la o parte, Danemarca este o tara care functioneaza, e o societate in care economia functioneaza bine, sistemul social functioneaza bine. Politica daneza e foarte plicticoasa, totul functioneaza, e rational, nu sunt certuri, scandaluri, e o cultura politica a dialogului si a consensului”, a declarat Paleologu.