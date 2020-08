VIDEO Traian Basescu, anunț VIJELIOS la depunerea candidaturii la Primaria Capitalei: Voi face 30%

Anunț vijelios făcut de Traian Băsescu la depunerea candidaturii la Primăria Capitalei. Candidatul Partidului Mişcarea Populară (PMP) la Primăria Capitalei, Traian Băsescu, şi-a depus duminică, candidatura la Biroul Electoral Municipal, el afirmând că principalii săi contracandidaţi sunt candidatul PNL şi USR-Plus, Nicuşor Dan şi candidatul PSD, actualul primar Gabriela Firea. Băsescu a afirmat că va lua peste 30 la sută din voturi, dar nu ştie dacă va fi suficient pentru a căştiga alegerile, conform News.ro.

“Mi-am depus candidatura, sper că sunt îndeplinite toate condiţiile şi de acum la luptă politică”, a declarat Traian Băsescu la ieşirea de la Biroul Electoral Municipal.

El a precizat că principalii săi contracandidaţi sunt Nicuşor Dan şi Gabriela Firea, iar întrebat de unde va rupe mai multe voturi dintre cei doi, Băsescu a spus răzând: “De la bucureşteni”. Ulterior el a completat acest răspuns: “Nu am o analiză pe rupturi, dar am o analiză pe electorat. Şi vă pot spune că voi face peste 30 la sută în opţiunea de vot. Vom vedea dacă asta va fi suficient, dar voi face peste 30 la sută”.

Băsescu a precizat că cele mai mari probleme ale Capitalei sunt încălzirea şi apa caldă.

“Au rămas la stadiul la care le-am lăsat Am făcut contorizarea în mandatul meu, am modernizat şi automatizat cele 756 de puncte termice şi de atunci s-a ştiut că RADET-ul va intra în faliment odată cu contorizarea la scară de bloc. Nu s-a făcut nimic. Trebuiau aduse în spatele noilor puncte de termice centrale de cvartal”, a afirmat candidatul PMP la Primăria Capitalei.

Întrebat dacă doreşte să-i retrocedeze terenul lui Costică Constanda, ca fiind singura modalitate de a debloca conturile Primăriei Capitalei, Băsescu a spus: “Nu ştiu, trebuie să văd. Îmi propun ca în trei ore să ajung la o înţelegere”.

El a mai fost întrebat care sunt punctele vulnerabile ale lui Nicuşor Dan şi ale Gabrielei Firea. “O să le aflaţi în campanie. Şi pe ale lor, şi pe ale mele”, a replicat Băsescu râzând.

Jurnaliştii l-au întrebat dacă are o problemă din punct de vedere moral, având în vedere că există o decizie a primei instanţe de colaborare cu Securitatea.

“Am anexat în dosar o informare către Biroul Electoral în care spun aşa: ”După patru adeverinţe de necolaborare cu Securitatea, în prezent pe rolul ÎCCJ se află în recurs dosarul numărul...”, Deci nu am făcut un secret deşi nu există penalizare administrativă pentru lucrul acesta, dar am considerat că e corect să pun acest adaos la declaraţie deşi vă asigur că o să câştig procesul. Nu poţi să îmi reproşezi după 45 de ani că la 21 de ani nu ştiam că serviciul de contrainformaţii al Armatei are legătură cu Securitatea”, a explicat Băsescu.