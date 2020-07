VIDEO - Traian Basescu prezinta cifre explozive: Am raportul in geanta. Vechile state membre UE evazioneaza 170 de miliarde de euro

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară la România TV că din datele oficiale reiese că procentual România este pe primul loc în Europa la evaziune fiscală din TVA, însă la o privire de ansamblu imaginea se schimbă radical.

„Vă dau o cifră, am raportul în geantă. Raportul cu privire la evaziunea fiscală la TVA. Este adevărat, procentual România este pe primul loc în Europa, are o evaziune fiscală de circa 30% la TVA, dar 30% la TVA evaziune fiscală inseamnă circa 6 miliarde de euro. Or, raportul constată pentru anul 2008 o evaziune de 177 de miliarde de euro. Imi pare rau, om avea noi procentul mare, dar suma e mica in raport de evaziunea pe care o fac altii. Isi bat joc. Voi, vechile state membre, evazionati 170 de miliarde. Deci Romania nu este printre tarile cu cea mai puternica evaziune fiscala”, a declarat Traian Băsescu.

