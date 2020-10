VIDEO - Trupa rock Iron Maiden va lansa un nou album

Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden, a dezvăluit că trupa britanică a început să lucreze la un nou album de studio, informează News.ro

„Multe lucruri nu s-au întâmplat anul acesta - este evident - şi este, foarte foarte frustrant”, a spus Dickinson, într-un mesaj video publicat pe YouTube, despre concertele de anul acesta anulate din cauza pandemiei.

El a continuat: „Ce am făcut între timp? Ei bine, am scris câte ceva, am vorbit cu Steve (Harris, n.r.), am lucrat puţin în studio. Nu vă pot spune (mai multe, n.r.) pentru că vor trebui să mă ucidă. Toată echipa este cu noi. Evident, după anularea show-urilor de anul acesta şi reprogramarea lor, toate vieţile noastre au fost anulate. Echipa ucigaşă este gata pentru când vom reveni la normal anul viitor, oricând se va întâmpla”.

„Nu plecăm, suntem pe poziţii şi nişte lucruri minunate se vor întâmpla în viitorul apropiat”, a conchis muzicianul.

Citește și: Ștefan Mandachi va dona încasările filmului '30 de ani și 15 minute'

Iron Maiden, una dintre cele mai populare trupe heavy metal din lume, a fost înfiinţată la Londra, în 1975. În prezent, grupul este alcătuit din Steve Harris (bas), Dave Murray (chitară), Adrian Smith (chitară, backing vocals), Bruce Dickinson (solist), Nicko McBrain (tobe, percuţie) şi Janick Gers (chitară).

Trupa britanică a lansat de-a lungul anilor 16 albume de studio, care au fost vândute în peste 90 de milioane de copii pe plan mondial. Cel mai recent disc al grupului britanic, „The Book of Souls”, a fost lansat în 2015.