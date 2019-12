VIDEO Tudor Gheorghe, la 'Marius Tuca Show': 'Ce cant eu nu se difuzeaza'

Tudor Gheorghe a mărturisit că, în ziua de azi, ”ce cânt eu nu se difuzează”, dar a arătat că este vorba despre un lucru care ”mă ajută”, a explicat artistul vineri, invitat într-o ediție specială ”Marius Tucă Show”, potrivit MEDIAFAX.

”Ce cânt eu nu se difuzează”, a spus Tudor Gheorghe. ”Dar e bine”, a spus artistul în dialogul cu Marius Tucă.

”Pe mine mă ajută. Mă uit în sală la spectacolele mele. Publicul întinerește. Dacă, la început erau 70% oameni în vârstă... acum tinerii mă descoperă. Ei se uită la ce se difuzează la posturile de radio și mă descoperă”, a spus Tudor Gheorghe anunțând că nu mai puțin de nouă albume ale sale așteaptă să iasă pe piață.

”Toată viața mea nu am să scriu poezie de dragoste mai frumoasă decât a lui Arghezi, lasă-mă să pun în valoare poezia lui Arghezi”, a arătat muzicianul anunțând că 80 dintre poemele sale sunt strânse într-un volum. ”Eu am fost rezoneourul unei perioade fericite din poezia română. Eu am fost între ei, le-am simțit vibrația interioară”.

Tudor Gheorghe este un cântăreţ, compozitor şi actor român, născut pe 1 august 1945, în comuna Podari, judeţul Dolj. Este unul dintre cei mai mari artişti ai tradiţiei româneşti, reuşind de fiecare dată să prezinte concepte noi pentru concertele pe care le susţine şi să reinterpreteze într-o manieră originală moştenirea românilor. Talentul său şi prezenţa scenică sunt inconfundabile, iar sălile de concert sunt pline la fiecare apariţie a sa.