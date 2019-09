VIDEO - Tupeu incredibil: Un consilier parlamentar a incercat sa intimideze politistii ca sa scape de amenda

Un consilier la Camera Deputaților a fost oprit în trafic de poliție, în comuna Păulești, județul Prahova. Lucian Rădulescu a încercat să îi intimideze pe agenți cu legitimația sa, însă mişcarea nu a funcţionat. Poliţiştii au înregistrat tot incidentul, iar filmul a fost publicat pe Facebook de poliţistul Marian Godină.

"Comuna Păulești, județul Prahova. România trebuie să se schimbe, iar astfel de cazuri să nu mai existe! Când ai legitimație de consilier la Camera Deputaților, ai impresia că legea nu e și pentru tine. Începi să arunci legitimația și să încerci să intimidezi. Doar că asta nu prea mai merge, sunt și polițiști care nu se tem", scrie Godină pe Facebook.

În doar o oră, înregistrarea a fost văzută de aproape 200.000 de persoane şi distribuită de peste 4000 de ori.

Contactat de observatorulph.ro, Lucian Rădulescu a declarat: "A fost un limbaj nepotrivit, poate la nervi, pe care mi-l asum. Însă trebuie să știți că acel domn polițist demult mă vâna." Întrebat de ce i-a arătat polistului legitimația de consilier al deputatului PSD de Prahova, Laura Moagher, Rădulescu a spus că nu a intenționat să-l intimideze pe polițist și că i-a înmânat documentul respectiv agenntului respectiv odată cu celelelate acte solicitate: "Nu are treabă una cu alta. Toate documentele erau în portofel, inclusiv acea legitimație. Am fost amendat pentru staționare interzisă. Poate am fost puțin recalcitrant, îmi asum ce am făcut."